Roma, affittacamere irregolari e bar pericolosi: raffica di sanzioni, denunce e locali chiusi, ecco dove

È di 5 giorni di chiusura e diverse sanzioni il bilancio di un’operazione della Questura di Roma volta a contrastare le irregolarità nelle strutture ricettive e commerciali. L’azione è stata condotta per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico nella Capitale.

Controlli a tappeto nella Capitale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto inizio nel cuore di Roma e si è estesa fino ai borghi dei Castelli Romani. Gli investigatori della Squadra Operativa della Divisione Amministrativa e Sociale hanno concentrato la loro attenzione su una struttura ricettiva in Via Rattazzi, che è stata chiusa immediatamente. Due cittadini del Bangladesh avevano creato un albergo unendo due strutture che risultavano formalmente come singole affittacamere.

Irregolarità nelle strutture ricettive

In Viale dello Scalo di San Lorenzo, gli agenti hanno scoperto ospiti senza identità registrata nel portale “alloggiati Web”. Per i titolari, il Questore di Roma ha ordinato la sospensione della licenza dai 5 ai 7 giorni. Un alloggio turistico in zona Prati ha subito una chiusura di 5 giorni per l’uso di modalità “self check in” tramite key box, senza alcun check in in presenza.

Sanzioni e denunce

Durante i controlli, è stata rilevata un’aumentata capacità ricettiva rispetto a quanto dichiarato dalla titolare, che è stata sanzionata amministrativamente e denunciata per la presenza di un ospite fantasma.

Chiusura di un bar a Velletri

Un bar a Velletri, noto ritrovo di persone pregiudicate e teatro di reiterate aggressioni, è stato chiuso per 10 giorni. Gli agenti erano intervenuti più volte per sedare liti e aggressioni, riscontrando la presenza di soggetti già noti alle Forze dell’Ordine. La chiusura è stata disposta per la pericolosità del locale sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

