Roma, aggressioni e risse a raffica: il Questore mette i sigilli al bar di Monteverde

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Un bar situato nel quartiere Monteverde, a Roma, dovrà rimanere chiuso dieci giorni a seguito di una serie di episodi di violenza e risse avvenuti all’interno e nei pressi dell’esercizio commerciale. Il locale è stato sottoposto a sospensione della licenza dopo numerose segnalazioni raccolte dalle Forze dell’ordine tra agosto e settembre, culminate in diversi interventi della Polizia di Stato.

Il provvedimento: chiusura per dieci giorni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Roma ha disposto la chiusura temporanea di un bar nel quartiere Monteverde, applicando l’articolo 100 del T.U.L.P.S. Il decreto, notificato dagli agenti, è stato motivato da una sequenza di episodi di violenza che hanno interessato il locale e le sue immediate vicinanze durante i mesi estivi.

Le segnalazioni e gli episodi di violenza

Le Forze dell’ordine hanno raccolto diverse segnalazioni tra agosto e settembre, che hanno portato all’attenzione delle autorità la situazione critica del bar. In particolare, lo scorso mese si sono verificati due episodi che hanno fatto scattare l’allarme: un’aggressione ai danni di due giovani da parte di un gruppo di clienti e una successiva rissa che ha richiesto l’intervento delle pattuglie della Polizia di Stato. In quell’occasione, gli agenti hanno identificato tre persone con precedenti di polizia.

Un nuovo episodio a settembre

L’ultimo episodio risale ai primi giorni di settembre, quando all’interno del bar si è verificata un’ulteriore aggressione. Anche in questa circostanza, la segnalazione è giunta al numero unico di emergenza 1 1 2 e ha richiesto l’intervento degli agenti, che hanno identificato sul posto soggetti già noti alle Forze dell’Ordine.

Precedenti e controlli amministrativi

La procedura che ha portato al provvedimento odierno è stata avviata dal XII Distretto Monteverde. Durante l’istruttoria condotta dalla Divisione Amministrativa della Questura, è emerso che il bar era già stato destinatario di analoghi provvedimenti di sospensione della licenza in due occasioni: nel 2021 per cinque giorni e nel 2022 per dieci giorni.

Un ulteriore elemento che ha inciso sulla decisione è stato un controllo effettuato a metà settembre dalla Polizia Locale di Roma Capitale, durante il quale sono state riscontrate e contestate al titolare diverse violazioni amministrative in materia di edilizia.

Gli agenti di via Cavallotti hanno materialmente apposto i sigilli all’attività commerciale. Il bar resterà quindi chiuso per dieci giorni, come stabilito dal decreto del Questore.

Il contesto: sicurezza e prevenzione

La chiusura del bar di Monteverde si inserisce in un quadro più ampio di attenzione da parte delle autorità verso la sicurezza nei locali pubblici e la prevenzione di episodi di violenza e risse. Il provvedimento mira a tutelare l’ordine pubblico e a scoraggiare comportamenti pericolosi per la collettività.

IPA