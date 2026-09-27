Roma, anziano muore in un incendio nella sua casa a Città Giardino: è il secondo rogo fatale in due giorni

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Tragedia a Roma dove un 77enne è morto a causa di un incendio che è divampato nel suo appartamento in via Val Cristallina, nel quartiere Città Giardino. Subito giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno spento le fiamme e trovato il corpo carbonizzato del residente. Ancora da chiarire cosa abbia innescato il rogo.

Incendio in una casa a Roma, muore un 77enne

Un uomo di 77 anni è morto in seguito a un incendio scoppiato nella sua residenza a Roma. Il suo cadavere è stato trovato durante le fasi di spegnimento e bonifica dei locali messe in atto dai vigili del fuoco.

I pompieri erano intervenuti intorno alle 14, insieme ai carabinieri della Compagnia di Montesacro e della Stazione di Città Giardino, dopo le segnalazioni degli altri abitanti del palazzo. Giunti sul posto però le fiamme avevano ormai già avvolto l’appartamento e non c’era più nulla da fare per provare a salvare l’anziano

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Chi è la vittima del rogo casalingo

Secondo La Repubblica si chiamerebbe Piero Piazzolla l’uomo di 77 anni morto a causa di un incendio scoppiato domenica 27 settembre intorno alle 14 in una casa di Roma. A segnalare l’avanzare delle fiamme sono stati gli inquilini dell’edificio che si trova tra via Conca d’Oro e viale Tirreno, vicino a piazza Sempione, nel municipio III.

Sul posto sono giunti i pompieri, le squadre del distaccamento di Nomentano 6/A, un’autobotte 10/A, un’autoscala AS/6, il carro autoprotettori, il capo turno provinciale e il funzionario di guardia. I vigili del fuoco hanno spento il rogo, impedendo che le fiamme si propagassero, evacuato lo stabile e messo in sicurezza la zona.

Quindi sono scattati i rilievi tecnico-scientifici per fare luce sulla dinamica di quanto accaduto: non è chiaro cosa abbia generato le fiamme, nuovi accertamenti verranno condotti nelle prossime ore.

Il precedente

Quello di Città Giardino è il secondo tragico incidente casalingo nel giro di 24 ore a Roma. Sabato 26 settembre Claudio Rozzi, 57 anni, è morto allo stesso modo con un incendio che è scoppiato nel suo appartamento all’ottavo e ultimo piano di un palazzo in via Efisio Orano, nel quartiere Colli Aniene.

Rozzi era un tecnico del suono e vigilante, viveva da solo.

I vigili del fuoco lo hanno trovato carbonizzato nel suo appartamento: anche per il suo caso, le indagini sulle cause dell’incendio sono ancora in corso.