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È di cinque giovani arrestati il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Roma, dove sono state eseguite due ordinanze di misure cautelari per una rapina avvenuta lo scorso 10 maggio in via Garibaldi, nel quartiere Trastevere. Le misure sono state disposte dal Gip del Tribunale ordinario e dal Gip del Tribunale per i minorenni, a seguito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica e dalla Procura per i Minorenni. I giovani sono accusati di aver aggredito e derubato un allievo maresciallo dell’Aeronautica Militare, che si trovava in compagnia di altri tre colleghi.

Le indagini e l’esecuzione delle misure cautelari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio dopo l’episodio di rapina avvenuto nella notte del 10 maggio. I militari della Compagnia di Roma Trastevere hanno dato esecuzione a due ordinanze di misure cautelari nei confronti di cinque giovani: due maggiorenni italiani di 22 e 19 anni e tre diciassettenni. I due maggiorenni, inizialmente condotti in carcere, sono stati poi posti agli arresti domiciliari dopo l’interrogatorio di garanzia, mentre i tre minorenni sono stati affidati a tre diverse comunità.

La dinamica della rapina a Trastevere

L’episodio di rapina si è verificato in via Garibaldi, nel cuore di Trastevere. Un allievo maresciallo dell’Aeronautica Militare, mentre passeggiava con tre colleghi, è stato avvicinato da una Fiat Panda con a bordo cinque ragazzi. Dopo alcune provocazioni, i giovani sono scesi dall’auto armati di coltelli e hanno aggredito i militari. La vittima, circondata e caduta a terra, è stata minacciata con un coltello puntato al fianco, colpita con un pugno al volto e costretta a consegnare lo smartphone, il portafoglio e un orologio.

Le indagini, condotte dal Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere e coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma e dalla Procura per i Minorenni, hanno permesso di raccogliere gravi elementi indiziari a carico dei sospettati. Gli investigatori hanno analizzato i sistemi di videosorveglianza della zona e svolto mirate individuazioni fotografiche, riuscendo così a identificare i presunti responsabili della rapina. Nel corso delle perquisizioni a carico di uno dei due maggiorenni, i Carabinieri hanno rinvenuto l’orologio sottratto durante l’aggressione, che è stato restituito al legittimo proprietario.

Le misure cautelari e la posizione degli indagati

I due maggiorenni coinvolti sono stati inizialmente condotti in carcere, ma dopo l’interrogatorio di garanzia sono stati posti agli arresti domiciliari. I tre minorenni, invece, sono stati collocati in tre distinte comunità. Le autorità hanno sottolineato che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati devono essere considerati innocenti fino a una eventuale sentenza definitiva.

L’episodio ha destato particolare allarme a Roma nel quartiere Trastevere, zona centrale e molto frequentata della capitale.

IPA