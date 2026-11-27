Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo e una sua amica sono stati sottoposti a fermo nell’ambito di un’indagine svolta dalla polizia di Roma su presunte attenzioni sessuali rivolte a una minorenne. Secondo gli investigatori, l’uomo l’avrebbe avvicinata prospettandole riti di magia bianca per aiutarla a superare i disagi adolescenziali.

Roma: dai riti di magia bianca alle attenzioni sessuali

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta è partita dalla segnalazione di uno psicoterapeuta che aveva avviato un percorso di assistenza con la giovane. Durante gli incontri, la diciassettenne avrebbe raccontato al professionista una dinamica tossica vissuta in precedenza con l’uomo. I riti, descritti inizialmente come innocui, si sarebbero trasformati, a partire dagli inizi del 2024, in attenzioni sessuali rivolte alla ragazza e alla figlia della donna con cui l’uomo conviveva.

Le indagini sono state condotte dalla Squadra mobile della Questura di Roma, con il coordinamento della Procura della Repubblica capitolina. Le intercettazioni avrebbero fatto emergere un rapporto morboso, mantenuto a lungo anche attraverso comunicazioni invasive, finalizzate a indurre la minore a compiere atti sessuali di diverso genere.

Le somme promesse e il fermo

In cambio di favori sessuali sarebbero state prospettate alla ragazza somme che andavano da poche decine fino a qualche centinaio di euro. In alternativa, l’uomo avrebbe promesso di comprarle oggetti, tra cui una sigaretta elettronica.

Oltre all’uomo è stata fermata una sua amica, estranea al nucleo familiare. In base agli elementi raccolti, la donna sarebbe stata consapevole e complice di un’abitudine sessuale condivisa con lui, che avrebbe incluso anche il possibile ricorso a materiale fotografico riguardante minori.

I due indagati sono stati sottoposti a fermo indiziato di delitto e condotti in una struttura detentiva, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli accertamenti proseguono per verificare l’eventuale coinvolgimento di altre vittime in vicende analoghe.