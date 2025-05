Roma, B&B abusivo a due passi dal Vaticano: affitti in nero e check-in fantasma, scatta la chiusura

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata scoperta una casa “fantasma” a Roma, gestita illegalmente come struttura ricettiva. L’operazione è stata condotta dalla Polizia Amministrativa della Questura di Roma, concentrata sui luoghi “vaticani”. La struttura si trovava in via Borgo Vittorio e operava in violazione delle normative di settore.

Scoperta della Ghost House

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la scoperta della cosiddetta Ghost house è avvenuta grazie all’attività intensa della Polizia Amministrativa. La struttura era conosciuta e accessibile online, ma operava in modalità “ghost”, eludendo la tracciabilità dei transiti.

Violazioni nella gestione

Il titolare del B&B gestiva i check-in e i check-out tramite un’applicazione informatica, fornendo agli ospiti dettagli sull’accesso, ma senza comunicare i dati all’Autorità di pubblica sicurezza tramite il portale “Alloggiati web”. Questa mancanza di comunicazione ha violato le normative di settore.

Chiusura temporanea

Da oggi, la struttura resterà chiusa per i prossimi otto giorni su ordine del Questore di Roma. L’operazione fa parte di un’azione più ampia per garantire la sicurezza degli eventi giubilari e dei riti connessi alla nomina del nuovo Pontefice.

Fonte foto: IPA