Roma, bar chiuso vicino Termini: risse, droga nelle fioriere e bottiglie lanciate ai passanti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di otto giorni la chiusura imposta a un bar situato in via Manin, nei pressi della stazione Termini, a Roma. Il provvedimento è stato disposto dal Questore della città a causa di gravi episodi di violenza e spaccio di droga che si sono verificati nel locale e nelle sue immediate vicinanze.

Motivazioni del provvedimento

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione del Questore è stata motivata da una serie di episodi preoccupanti riscontrati a partire dal mese di marzo. Gli agenti del Commissariato Viminale hanno accertato otto episodi di rilievo, di cui sei avvenuti solo nelle ultime quattro settimane. Questi eventi hanno evidenziato una chiara escalation di violenza e aggressività tra gli avventori del bar.

Resistenza e disturbo alla quiete pubblica

In diverse occasioni, le persone sottoposte a controllo di polizia si sono rifiutate di esibire il documento di identità, opponendo resistenza al momento dell’arresto. Il bar è diventato teatro di episodi violenti e di disturbo alla quiete pubblica. Un esempio significativo si è verificato lo scorso marzo, quando un gruppo di cittadini di origine africana ha infastidito i passanti calciando bottiglie di vetro e ostacolando la circolazione del tram.

Arresti per spaccio di droga

Dal mese di maggio, gli agenti del Commissariato di zona hanno effettuato quattro arresti in flagranza di scambio droga-denaro. Durante l’ultimo intervento, risalente a una settimana fa, i poliziotti hanno scoperto diverse dosi di hashish nascoste nelle fioriere di abbellimento collocate all’esterno del bar. Queste dosi erano verosimilmente nascoste dai pusher che frequentano abitualmente il locale.

Conclusioni e provvedimenti

Gli elementi raccolti dagli agenti del Commissariato Viminale sono stati fondamentali per l’istruttoria aperta dalla Divisione Amministrativa della Questura. Questi elementi hanno motivato il provvedimento con cui il Questore ha disposto la sospensione della licenza per il titolare del bar per i prossimi otto giorni. La chiusura del locale è stata decisa per garantire la sicurezza pubblica e contrastare le attività illecite che vi si svolgevano.

IPA