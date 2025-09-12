Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e tre feriti gravi il bilancio di una violenta rapina a mano armata avvenuta lo scorso agosto in un bar del quartiere Acquarone, a Roma. Un uomo di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica. L’episodio si è verificato nella notte dell’8 agosto, quando il sospettato, armato e con il volto coperto, ha fatto irruzione nel locale, esplodendo diversi colpi di pistola e ferendo gravemente il titolare e due avventori. L’uomo è stato identificato e arrestato con l’accusa di tentato triplice omicidio e tentata rapina.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio l’8 agosto scorso, quando un uomo di 52 anni, romano, già gravato da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, ha fatto irruzione in un bar del quartiere Acquarone, nella zona di Tor Bella Monaca. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il sospettato si sarebbe presentato nel locale a notte fonda, con il volto coperto da un passamontagna e impugnando una pistola, con l’intento di compiere una rapina.

La dinamica della rapina e la sparatoria

Una volta all’interno dell’esercizio pubblico, l’uomo avrebbe minacciato il titolare e altri tre avventori, intimando loro di consegnare il denaro. Al rifiuto dei presenti, il rapinatore avrebbe reagito con estrema violenza, esplodendo diversi colpi d’arma da fuoco all’interno del locale. I proiettili hanno colpito gravemente il proprietario del bar e due dei clienti, mentre il terzo è rimasto illeso. Dopo la sparatoria, il malvivente si sarebbe dato alla fuga a bordo di una moto, facendo perdere le proprie tracce.

L’intervento delle forze dell’ordine e i soccorsi

Immediatamente dopo l’accaduto, sul posto sono intervenute le pattuglie delle Volanti e del Commissariato Casilino. Gli agenti hanno prestato i primi soccorsi alle tre vittime, tutte in condizioni gravi, e hanno provveduto al loro trasferimento in codice rosso presso il Policlinico Tor Vergata. Parallelamente, sono stati avviati i rilievi tecnici e le indagini sul luogo del crimine, con l’obiettivo di ricostruire la dinamica dei fatti e raccogliere elementi utili all’identificazione dell’autore della rapina.

Le testimonianze e le immagini di videosorveglianza

Un ruolo fondamentale nella ricostruzione dell’episodio è stato svolto dalle testimonianze raccolte tra i presenti e dall’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza della zona. Le telecamere hanno immortalato sia la fase della sparatoria sia il momento in cui l’aggressore avrebbe tentato di nascondere l’arma utilizzata in un’anfora situata in un giardino vicino al bar. Successivamente, l’uomo sarebbe tornato a recuperare la pistola prima dell’arrivo della polizia, nel tentativo di cancellare le proprie tracce.

L’identificazione e l’arresto del sospettato

Le indagini, condotte dagli agenti della III sezione della Squadra Mobile e coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno permesso di raccogliere gravi indizi a carico del cinquantaduenne romano. Grazie all’incrocio delle testimonianze, alle immagini di videosorveglianza e ad altri elementi investigativi, gli inquirenti sono riusciti a risalire all’identità del presunto autore della rapina e della sparatoria. Nei giorni successivi, la Squadra Mobile capitolina ha eseguito l’arresto dell’uomo, che è stato associato al carcere di Regina Coeli.

L’ordinanza di custodia cautelare e la situazione attuale

Gli agenti hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura. Il cinquantaduenne romano, già noto per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è ora ristretto presso il carcere di Regina Coeli, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa degli sviluppi del procedimento penale.

IPA