Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Undici persone arrestate e mille dosi di crack e cocaina sequestrate al Quarticciolo. L’operazione dei Carabinieri, svolta venerdì 16 ottobre e durata circa 12 ore, è stata condotta per contrastare lo spaccio e la microcriminalità diffusa a Roma. I militari hanno agito “a tenaglia”, sbarrando gli ingressi ai principali punti di rifornimento di droga.

Roma, lotta allo spaccio di droga al Quarticciolo: operazione “a tenaglia”

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’attività si è svolta nella giornata di ieri nel quartiere Quarticciolo, dove i militari della Compagnia Roma Casilina hanno organizzato controlli consecutivi, chiudendo “a tenaglia” gli accessi alle principali piazze di spaccio. L’intervento ha avuto anche l’obiettivo di innalzare la percezione di sicurezza nella zona.

In parallelo, con la collaborazione di Ater Roma, è proseguito il ripristino del decoro urbano. Sono state rimosse numerose scritte in italiano e in arabo, alcune dal contenuto fortemente offensivo, che imbrattavano facciate, muretti di recinzione e spazi comuni delle palazzine popolari, nelle vicinanze delle piazze di spaccio.

Dosi nascoste negli spazi comuni

Secondo quanto riferito, molti degli arrestati in flagranza erano già noti alle forze dell’ordine e senza occupazione. Per nascondere le dosi destinate alla vendita avrebbero utilizzato diversi punti degli spazi pubblici e delle aree comuni: vani contatori, buche nel terreno, tombini dell’illuminazione e zone verdi.

Durante perquisizioni e ispezioni sono stati arrestati un 19enne tunisino, trovato con crack, cocaina e hashish, e un 26enne marocchino, in possesso di crack e già sottoposto al divieto di dimora nel Comune di Roma. Un 46enne siriano, sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato trovato con dosi di crack.

Una 42enne marocchina è stata fermata subito dopo aver ceduto crack a un acquirente, segnalato contestualmente alla Prefettura; con lei è stata trovata altra sostanza dello stesso tipo. Una 32enne romana aveva un ingente quantitativo di crack e cocaina. Sono stati inoltre fermati una 29enne e un 23enne tunisino, quest’ultimo sottoposto all’obbligo di firma in caserma: erano insieme e avevano dosi di crack. Un 46enne romano è stato trovato con cocaina e crack, una 33enne romena con crack e un 22enne tunisino con dosi di hashish.

Un ordine di carcerazione

Il bilancio complessivo comprende anche l’esecuzione di un ordine di carcerazione nei confronti di un 29enne romano, già ai domiciliari. L’uomo deve scontare una pena residua di 5 anni e 3 mesi di reclusione, in base a un provvedimento della Procura Generale della Repubblica di Roma.

Carabinieri