Roma, blitz antidroga dei Carabinieri: sei arresti per traffico di cocaina e crack nel quartiere San Giovanni

E’ di 6 arresti il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Roma, dove sono state eseguite misure cautelari per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta su delega della Procura della Repubblica di Roma e ha visto il coinvolgimento del Nucleo Cinofili.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’ordinanza è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma dopo gli interrogatori di garanzia. Le misure cautelari hanno riguardato 4 persone in carcere, 1 agli arresti domiciliari e 1 con obbligo di presentazione in caserma. Tutti sono gravemente indiziati per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti in concorso.

Precedenti e modalità operative

Questa operazione segue una precedente ordinanza di custodia cautelare eseguita l’11 marzo 2025, che aveva portato all’arresto di altre 5 persone per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, rapina e lesioni personali in concorso, aggravati dall’uso di armi. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, ha rivelato un sistema di consegna della droga simile al servizio di “delivery” commerciale, con ordinativi ricevuti tramite telefono e applicazioni di messaggistica istantanea.

Metodi investigativi

L’indagine ha utilizzato sistemi di videosorveglianza nei pressi di esercizi commerciali nel quartiere San Giovanni, tracciatori GPS e intercettazioni telefoniche e ambientali. Questi strumenti hanno permesso di raccogliere gravi elementi indiziari su un fiorente traffico di stupefacenti gestito da più gruppi, che rifornivano di cocaina e crack gli utenti principalmente nella zona di San Giovanni e in altre aree della Capitale.

Risultati dell’indagine

Nel corso dell’attività, i Carabinieri hanno arrestato 8 persone in flagranza, denunciato una persona in stato di libertà e segnalato amministrativamente 7 persone quali assuntori di stupefacenti. Sono stati sequestrati 360 g di cocaina e crack e denaro contante per 5.800 euro. Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di colpevolezza, con sentenza definitiva.

