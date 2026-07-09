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È di 17 moduli abitativi abbattuti e 5 bombole di gas messe in sicurezza il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nelle prime ore di questa mattina a Roma. L’intervento, coordinato dal VI Distretto di P.S. Casilino, è stato effettuato per ripristinare la sicurezza in un’area degradata e potenzialmente pericolosa, dove era sorto un accampamento abusivo frequentato da persone in condizioni di marginalità sociale.

Operazione coordinata dal VI Distretto Casilino

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’azione è stata pianificata seguendo le direttive del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Gli agenti hanno prima circoscritto la zona, garantendo una cornice di sicurezza, per poi permettere l’accesso agli operai specializzati inviati dal Municipio competente del Comune di Roma Capitale. Questi ultimi hanno provveduto all’abbattimento dei 17 moduli abitativi di fortuna che componevano il micro campo.

L’urgenza dell’operazione è stata determinata dalle condizioni di degrado e dalla presenza di materiali altamente infiammabili, tra cui 5 bombole di gas e suppellettili pericolose. Il sito era frequentato da soggetti, perlopiù di origine sinti, che avevano allestito cucine da campo e manufatti di fortuna. Le elevate temperature della stagione hanno aumentato il rischio di incendi, rendendo necessario un intervento tempestivo per la sicurezza pubblica e la tutela della mobilità urbana.

Dettagli dell’accampamento e delle operazioni di bonifica

L’accampamento era stato realizzato in un’area adiacente alla sede stradale, esponendo la zona a ulteriori rischi per la sicurezza della circolazione. Al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine, nessuna persona è stata trovata sul posto, probabilmente perché gli occupanti si erano allontanati alla vista degli agenti. Le 5 bombole di gas rinvenute, destinate presumibilmente ad alimentare le cucine, sono state messe in sicurezza dai tecnici incaricati dal Presidente del Municipio.

Smaltimento dei rifiuti e ripristino dell’area

Oltre ai manufatti e alle bombole, è stata riscontrata la presenza di una notevole quantità di rifiuti, che sarà successivamente rimossa da ditte specializzate incaricate dal Municipio. L’intervento ha permesso di bonificare l’area e di prevenire ulteriori rischi legati sia alla sicurezza pubblica sia all’igiene urbana.

Conclusioni e prospettive future

L’operazione del VI Distretto Casilino rappresenta un esempio di collaborazione tra forze dell’ordine e amministrazione locale per il contrasto al degrado urbano e la tutela della sicurezza dei cittadini. Il ripristino delle condizioni di sicurezza nell’area perimetrale della sede stradale di Roma si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e controllo del territorio, soprattutto in periodi caratterizzati da condizioni climatiche critiche.

ANSA