Roma, blitz delle Fiamme Gialle: bloccato corriere con droga da 4,5 milioni di euro destinata ai pusher

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È di un arresto e il sequestro di 20 chilogrammi di cocaina e oltre 100 mila euro in contanti il bilancio di un’operazione condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma. L’intervento, avvenuto a Tivoli, è stato eseguito nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di contrasto ai traffici illeciti, con l’obiettivo di limitare la diffusione di sostanze stupefacenti e colpire le fonti di finanziamento della criminalità organizzata.

Operazione della Guardia di Finanza: i dettagli dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio grazie all’iniziativa di una pattuglia delle Fiamme Gialle impegnata nel presidio permanente del territorio capitolino. Durante un controllo di routine nel territorio di Tivoli, i militari hanno fermato un’autovettura con a bordo un cittadino italiano. L’atteggiamento particolarmente nervoso dell’uomo e i primi riscontri ottenuti sul suo conto hanno spinto i Finanzieri ad approfondire il controllo, procedendo con la perquisizione del veicolo.

Il sequestro della droga e del denaro

Nel corso della perquisizione, i militari hanno scoperto un doppiofondo ricavato nel cruscotto dell’auto, accessibile tramite un sistema magnetico. All’interno erano nascosti 6 panetti di cocaina. Le successive perquisizioni, condotte presso un appartamento nella disponibilità dell’indagato, hanno permesso di rinvenire, in un locale sottotetto, altri 13 panetti di cocaina, 18 grammi di hashish, 1 bilancino di precisione e due buste contenenti numerose mazzette di denaro contante. Il totale del denaro sequestrato ammonta a 100.290 euro, costituito da banconote di piccolo taglio.

L’arresto e le conseguenze dell’operazione

Al termine delle attività, come disposto dalla Procura della Repubblica di Tivoli, il soggetto è stato arrestato in flagranza di reato e trasferito presso la Casa Circondariale di Regina Coeli. L’operazione rappresenta un ulteriore successo per le Fiamme Gialle capitoline, che sono riuscite a intercettare un ingente quantitativo di sostanza stupefacente prima che potesse essere immesso nelle piazze di spaccio della Città metropolitana di Roma. Secondo le stime, la droga avrebbe potuto generare profitti superiori a 4,5 milioni di euro.

IPA