È di 100 identificati, 24.000 euro di sanzioni amministrative e una bisca clandestina sequestrata il bilancio di un’operazione interforze condotta ieri sera nel quartiere Don Bosco a Roma. L’intervento è stato motivato dalle numerose segnalazioni dei residenti e ha visto impegnate decine di pattuglie coordinate da un funzionario dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Operazione interforze nel quartiere Don Bosco

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la serata di ieri ha visto un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine nelle strade del quartiere Don Bosco. L’azione, frutto di una strategia pianificata e costruita su misura, è stata decisa dopo che i residenti avevano più volte segnalato situazioni di coabitazione critica, in particolare legate a gruppi di origine extracomunitaria. Le autorità hanno così deciso di intervenire con un blitz interforze, coinvolgendo numerose pattuglie che hanno perlustrato ogni angolo della zona.

Identificazioni e controlli a tappeto

L’operazione si è articolata in due principali direttrici: da un lato, sono state effettuate identificazioni a tappeto nelle aree più frequentate del quartiere; dall’altro, sono stati eseguiti controlli amministrativi mirati nei locali di somministrazione di alimenti e bevande. Questi esercizi, spesso punto di ritrovo per gruppi potenzialmente in grado di generare turbative per l’ordine pubblico, sono stati oggetto di particolare attenzione da parte degli agenti in borghese della Polizia Amministrativa del Commissariato di P.S. Tuscolano.

Lavoratori irregolari e sanzioni amministrative

Durante i controlli, sono emerse diverse irregolarità all’interno degli esercizi commerciali visitati. In tre esercizi sono state riscontrate violazioni relative all’impiego di lavoratori irregolari, che hanno portato all’elevazione di sanzioni amministrative per un totale di 24.000 euro. Questi provvedimenti sono stati adottati nell’ambito delle verifiche amministrative mirate, a conferma dell’attenzione delle forze dell’ordine anche sul fronte della tutela dei diritti dei lavoratori e della legalità nel settore commerciale.

La scoperta della bisca clandestina

Il momento clou dell’operazione è arrivato con la scoperta di una bisca clandestina, individuata al termine di un’attività investigativa condotta nelle settimane precedenti dagli agenti del Commissariato di P.S. Tuscolano. Il locale, che si presentava come un’associazione culturale, era già da tempo sotto osservazione. A insospettire gli agenti è stata la serranda semi abbassata, che li ha spinti a procedere con un controllo più approfondito.

All’interno, gli agenti hanno trovato tavoli da gioco improvvisati e puntate in corso, con i presenti intenti a contendersi le partite. L’intervento si è concluso con il sequestro degli ambienti e la denuncia del titolare per gestione di bisca clandestina. Questo episodio rappresenta uno dei risultati più significativi dell’operazione, confermando l’efficacia delle indagini preventive svolte dalla polizia.

