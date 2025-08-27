Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di decine di persone identificate e un ingente quantitativo di abbigliamento e accessori griffati sequestrati il bilancio dell’operazione condotta questa mattina dalle forze dell’ordine nel campo nomadi di via Luigi Candoni, alla periferia sud-ovest di Roma. Il blitz, scattato all’alba e coordinato dal Dirigente del Distretto San Paolo, è stato realizzato con la collaborazione di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, con l’obiettivo di contrastare i reati predatori e smantellare una vera e propria “stock house” di merce di provenienza illecita.

Il blitz all’alba nel campo nomadi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le forze dell’ordine hanno fatto irruzione all’interno del campo nomadi di via Luigi Candoni nelle prime ore del mattino. L’operazione, pianificata nei dettagli, ha visto la cinturazione degli accessi e un ingresso massiccio degli agenti, che hanno passato al setaccio sia i manufatti realizzati all’interno dell’insediamento sia i veicoli parcheggiati nel perimetro del sito.

La scoperta della “stock house” di merce rubata

Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti borse, cinture di lusso, profumi e capi di abbigliamento griffati, alcuni ben piegati, altri raccolti alla rinfusa in trolley nascosti nei punti più nascosti del campo. Il materiale, secondo quanto riferito dalle autorità, rappresenta il “bottino” di numerosi furti e sarebbe stato pronto per essere immesso sul mercato parallelo.

Un’area occupata abusivamente

L’insediamento, situato ai margini della città, si estende su diversi ettari di terreno occupato abusivamente, dove sono state installate tende e roulotte adibite ad abitazione. Proprio in questa area, le forze dell’ordine hanno individuato numerosi oggetti già collegati a episodi di furto e ricettazione denunciati in passato.

Il ruolo della Guardia di Finanza nel tracking della refurtiva

Per quanto riguarda i beni rinvenuti che non sono ancora stati tracciati, la Guardia di Finanza si occuperà di effettuare il tracking per risalire alla filiera di vendita dalla quale sono stati sottratti. Questo passaggio è fondamentale per ricostruire il percorso della merce e individuare eventuali altri responsabili coinvolti nei reati di furto e ricettazione.

Identificate decine di persone, due accompagnate in Questura

Nel corso delle operazioni sono state identificate decine di persone, alcune delle quali con precedenti per reati contro il patrimonio. In particolare, due persone di origine bosniaca sono state accompagnate presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per ulteriori accertamenti sulla loro posizione sul territorio nazionale e per valutare i presupposti per una possibile espulsione e rimpatrio nel Paese d’origine.

Il sequestro e la restituzione della merce

Il materiale sequestrato e già tracciato è stato messo in sicurezza nei depositi giudiziari, in attesa di essere restituito ai legittimi proprietari. Gli oggetti che, al momento, non risultano ancora associati a specifici reati sono disponibili per il riconoscimento da parte delle vittime. Queste ultime potranno recarsi presso l’XI Distretto San Paolo, in via Portuense 183, munite di denuncia e documentazione fotografica, per verificare l’eventuale presenza dei propri beni tra quelli recuperati.

L’azione coordinata delle forze dell’ordine nel campo nomadi di via Luigi Candoni ha permesso di smantellare una “stock house” di abbigliamento e accessori di lusso di provenienza illecita, di identificare decine di persone e di avviare le procedure per la restituzione dei beni ai legittimi proprietari. Un intervento che conferma l’impegno delle autorità nel contrasto ai reati predatori e nella tutela della sicurezza urbana nella città di Roma.

