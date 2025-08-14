Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre arresti e un ingente sequestro di cocaina sono il risultato di un’operazione condotta dai Carabinieri nella serata di ieri a Roma, nei pressi della fermata della metropolitana Battistini. Un uomo di 38 anni, la madre di 63 anni e la fidanzata di 20 anni sono stati fermati con l’accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, dopo essere stati sorpresi con oltre 10 kg di cocaina e materiale per il confezionamento della droga.

Operazione dei Carabinieri: i dettagli dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nella serata di ieri, quando i militari della Stazione di Roma Madonna del Riposo, in collaborazione con la Procura della Repubblica, hanno effettuato un servizio di osservazione mirato nei pressi della fermata della metropolitana Battistini. Durante il controllo, i Carabinieri hanno notato un uomo di 38 anni mentre cedeva alcune dosi di cocaina a un altro cittadino romano di 35 anni. L’uomo è stato immediatamente fermato e sottoposto a perquisizione personale, durante la quale sono stati trovati 2 g di cocaina e 160 euro in contanti.

La perquisizione domiciliare e il maxi sequestro

Successivamente, i Carabinieri hanno deciso di estendere i controlli all’abitazione dell’uomo, situata in via Lumbriasco. All’interno dell’unità immobiliare indipendente si trovavano anche la madre, di 63 anni, e la fidanzata, di 20 anni. Nel corso della perquisizione, i militari hanno rinvenuto 22 confezioni contenenti complessivamente circa 10 kg di cocaina, oltre a numerosi strumenti utilizzati per il taglio e il confezionamento dello stupefacente.

Materiale sequestrato: strumenti e accessori per il confezionamento

La perquisizione, condotta anche con il supporto delle unità cinofile, ha permesso di scoprire e sequestrare una pressa per stampo in metallo, un frullatore e un colino intriso di sostanza stupefacente. Sono state inoltre trovate 20 piastre in acciaio con diversi loghi per marchiare i panetti, fogli A4, 35 camere d’aria, 32 buste trasparenti con chiusura ermetica per sottovuoto, 10 rotoli di nastro adesivo e 2 rotoli in cellophane. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Le misure cautelari e la convalida degli arresti

Al termine dell’operazione, i Carabinieri hanno trasferito l’uomo nel carcere di Regina Coeli, mentre le due donne sono state condotte nel carcere di Rebibbia. Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto per tutti e 3 indagati, disponendo la custodia cautelare in carcere per madre e figlio. La fidanzata, invece, è stata rimessa in libertà in attesa del processo.

Attualmente, i tre arrestati sono in attesa di giudizio. Il Tribunale di Roma ha già convalidato l’arresto e disposto le misure cautelari. La posizione della fidanzata, rimessa in libertà, sarà valutata nel corso del processo, mentre per madre e figlio è stata confermata la detenzione in carcere.

