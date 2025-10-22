Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato e condotto in carcere un uomo di 32 anni di origini cubane, accusato di borseggio ai danni di turisti e pendolari nelle stazioni della metropolitana di Roma. L’arresto è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di P.S. Castro Pretorio, dopo che l’uomo era stato individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e a un’indagine avviata lo scorso luglio.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’uomo era già finito sotto osservazione delle forze dell’ordine a seguito di un episodio avvenuto lo scorso luglio nella metropolitana della Capitale. Le telecamere di sorveglianza della fermata “Barberini” avevano ripreso il sospettato mentre, approfittando della folla e della distrazione di una vittima, tentava di sottrarle il cellulare spingendola nella calca.

L’arresto alla stazione Lepanto

Il lavoro di analisi delle immagini da parte degli investigatori ha permesso di identificare il trentaduenne e di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Sulla base di questi elementi, la Procura ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari la misura cautelare della custodia in carcere. Tuttavia, l’uomo, privo di residenza anagrafica, si era reso irreperibile per un certo periodo.

La svolta è arrivata quando gli agenti del Commissariato di P.S. Castro Pretorio lo hanno intercettato lungo le banchine della stazione metropolitana “Lepanto”. Nonostante un breve tentativo di fuga, il sospettato è stato bloccato e arrestato. Ora si trova ristretto presso il carcere di Rebibbia.

La tecnica del borseggio e le vittime

L’uomo avrebbe agito con destrezza, scegliendo le sue vittime tra turisti e pendolari, sfruttando i momenti di maggiore affollamento nelle stazioni della metropolitana di Roma. In particolare, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il borseggio avveniva spingendo la vittima nella calca per poi sottrarle il cellulare o altri effetti personali.

Le fasi dell’indagine e la misura cautelare

Il certosino lavoro degli inquirenti sulle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza ha permesso di cristallizzare l’episodio e di stringere il cerchio intorno al sospettato. Gli elementi raccolti hanno portato la Procura a richiedere la misura cautelare, concessa dal Giudice per le indagini preliminari. L’arresto è stato eseguito dopo che l’uomo si era reso irreperibile, ma è stato infine individuato e fermato dagli agenti in servizio nella metropolitana.

