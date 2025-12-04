Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la chiusura per dieci giorni di un locale al Pigneto, a Roma, dopo che la Polizia ha accertato numerose violazioni, tra cui disturbo della quiete pubblica e carenze igienico-sanitarie. Il provvedimento, adottato dal Questore, si inserisce in un più ampio piano di controlli straordinari nel quartiere, che ha visto l’identificazione di 400 persone e l’elevazione di 200 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il locale oggetto del provvedimento era diventato un punto di riferimento per la movida notturna del Pigneto. Dietro l’apparenza di una normale attività commerciale diurna, l’esercizio mutava radicalmente nelle ore serali, trasformandosi in una “discoteca fantasma” abusiva, caratterizzata da musica ad alto volume, vibrazioni prolungate e schiamazzi che hanno più volte spinto i residenti a segnalare la situazione alle autorità.

Le violazioni accertate e il provvedimento di chiusura

Le indagini condotte dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e dal Commissariato di P.S. Porta Maggiore hanno permesso di raccogliere elementi sufficienti a giustificare la sospensione della licenza del locale. Nel corso degli ultimi mesi, il locale era già stato destinatario di sanzioni per disturbo della quiete pubblica, installazione di una pedana senza autorizzazione e diffusione di musica con porte aperte, tutte violazioni che hanno contribuito a delineare un quadro di irregolarità persistenti.

Controlli straordinari nel quartiere del Pigneto

La chiusura del locale si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo straordinario avviato nelle ultime settimane nel quartiere del Pigneto. L’area è stata oggetto di verifiche approfondite da parte della Polizia di Stato, della ASL e della Polizia Locale di Roma Capitale, con controlli mirati su strade, luoghi di aggregazione, esercizi commerciali e flussi veicolari.

I numeri dei controlli: identificazioni e sanzioni

Nel corso delle operazioni, sono state identificate 400 persone, di cui 63 controllate alla guida dei rispettivi veicoli. Sono state inoltre elevate 200 sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Per quanto riguarda le attività commerciali ispezionate, il totale delle sanzioni comminate ai titolari ammonta a 8.000 euro.

