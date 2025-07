Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la chiusura definitiva di un noto bar situato in via Casilina a Roma, dopo anni segnati da violenza e risse che hanno turbato la tranquillità del quartiere. Il provvedimento, eseguito questa mattina dagli agenti della Polizia di Stato, è stato motivato dalla necessità di tutelare la sicurezza pubblica, dopo che il locale era già stato oggetto di otto sospensioni dal 2018 ad oggi a causa di ripetuti episodi di schiamazzi e aggressioni. L’ultima scintilla è stata una rissa avvenuta lunedì notte, che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e alla denuncia dei responsabili. La chiusura definitiva è stata ordinata dal Questore di Roma dopo un’approfondita istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura.

La fonte della notizia e il contesto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la decisione di chiudere il bar è arrivata al termine di un lungo percorso di monitoraggio e controlli. Il locale, già noto alle forze dell’ordine, era stato più volte segnalato dai residenti tramite l’applicazione YouPol, a causa di schiamazzi e comportamenti violenti che si ripetevano con preoccupante regolarità. Dal 2018 ad oggi, il bar aveva subito otto chiusure temporanee, con sospensioni che variavano dai 15 giorni ai 45 giorni, ma nessuna di queste misure era riuscita a riportare la situazione sotto controllo in modo definitivo.

Le motivazioni dietro la chiusura definitiva

La revoca della licenza è stata decretata dal Questore di Roma dopo che l’ultima rissa, avvenuta nella notte di lunedì, ha evidenziato ancora una volta l’incapacità del locale di garantire un ambiente sicuro. In quell’occasione, una violenta colluttazione tra persone di origine sudamericana ha richiesto l’intervento di diverse pattuglie della Polizia di Stato, che sono riuscite a contenere la situazione ed evitare conseguenze più gravi. Al termine dell’operazione, i protagonisti dello scontro sono stati denunciati per rissa aggravata e lesioni.

Un locale già sotto osservazione

Il bar di via Casilina era da tempo inserito nell’elenco degli esercizi commerciali sotto particolare attenzione da parte delle autorità. Nonostante i numerosi controlli e le ripetute sospensioni, il locale continuava ad essere un punto di ritrovo per persone con precedenti penali e soggetti noti per comportamenti violenti. Le forze dell’ordine avevano più volte tentato di arginare il fenomeno, ma i provvedimenti adottati non avevano prodotto i risultati sperati.

I tentativi di rilancio e le misure inefficaci

Nel 2024, era stato effettuato un cambio societario nel tentativo di rilanciare il bar e migliorare la gestione, ma questa mossa si è rivelata inefficace. Le criticità legate alla sicurezza e all’ordine pubblico sono rimaste invariate, e il locale ha continuato ad essere teatro di episodi di violenza e schiamazzi. L’istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura ha raccolto numerose evidenze che hanno portato alla decisione di revocare definitivamente la licenza.

La notifica e l’esecuzione del provvedimento

Questa mattina, gli agenti del Commissariato Tor Pignattara hanno notificato al titolare del bar la revoca della licenza, ponendo i sigilli all’ingresso del locale. Da oggi, il bar resterà chiuso in modo permanente, ponendo fine a una lunga serie di problemi che avevano esasperato i residenti della zona.

Le reazioni dei residenti e delle istituzioni

La chiusura definitiva del bar è stata accolta con sollievo dai residenti, che da anni segnalavano situazioni di disagio e insicurezza. Le istituzioni locali hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, evidenziando come le segnalazioni tramite l’applicazione YouPol abbiano contribuito a documentare la gravità della situazione. Il Questore di Roma ha ribadito la volontà di proseguire con controlli mirati per garantire la sicurezza nei quartieri più sensibili della città.

