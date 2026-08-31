Roma, cinghiali alla fermata degli autobus: il video
Cinque esemplari, tra adulti e cuccioli, sono stati avvistati mentre si muovevano tra i mezzi e i passeggeri in attesa
Una scena decisamente insolita ha sorpreso i pendolari alla fermata degli autobus di Prima Porta, a Roma. Un branco di cinghiali è comparso nell’area riservata al transito dei mezzi, muovendosi a poca distanza dalle persone che stavano aspettando l’autobus. Il gruppo era composto da cinque animali, tra esemplari adulti e cuccioli, che hanno attraversato la fermata con grande disinvoltura. La loro presenza non è naturalmente passata inosservata: i passeggeri hanno assistito stupiti alla passeggiata del branco tra autobus e area di attesa. Le immagini documentano così un nuovo incontro ravvicinato tra la fauna selvatica e gli spazi urbani della Capitale.