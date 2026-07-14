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È di oltre 1,5 milioni di euro il valore dei beni sequestrati a due imprenditori romani, ritenuti socialmente pericolosi, nell’ambito di un’operazione della Guardia di Finanza. Il provvedimento, emesso dalla Sezione Specializzata Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma su proposta della Procura della Repubblica, è stato eseguito nei confronti di soggetti accusati di traffici delittuosi di natura economica e di aver agevolato un clan camorristico attraverso società fittizie.

Le indagini e il provvedimento di sequestro

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il sequestro di prevenzione è stato disposto per sproporzione dei beni rispetto ai redditi dichiarati dai due imprenditori. Le indagini, condotte dalle unità specializzate del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economica-Finanziaria di Roma, hanno permesso di raccogliere elementi che indicano una pericolosità sociale dei soggetti coinvolti. Gli imprenditori sarebbero stati dediti abitualmente a reati fiscali, riciclaggio e intestazione fittizia di beni, attività che hanno consentito loro di accumulare ingenti risorse economiche.

Il ruolo degli imprenditori e i legami con la criminalità organizzata

Secondo quanto emerso dalle indagini, i due imprenditori avrebbero favorito l’operatività illecita di un clan camorristico, dominante nella provincia di Napoli, tramite la creazione di società nel territorio capitolino. Queste società, intestate fittiziamente a soggetti compiacenti, operavano nei settori della commercializzazione di prodotti lattiero-caseari e ortofrutticoli. Le attività fraudolente sarebbero iniziate già dal 2010, con l’obiettivo di commettere illeciti fiscali e ostacolare la riscossione coattiva da parte dell’Erario, impoverendo fittiziamente il patrimonio delle società coinvolte e reinvestendo i profitti illeciti in nuove realtà imprenditoriali.

I beni sequestrati e la portata dell’operazione

Il provvedimento ha riguardato il sequestro di unità immobiliari situate nel comune di Roma, un autoveicolo e disponibilità finanziarie, alcune delle quali già sottoposte a sequestro penale in precedenti attività investigative. L’operazione si inserisce nelle strategie della Guardia di Finanza volte a contrastare le più gravi forme di criminalità economico-finanziaria e organizzata, che generano profitti illeciti e minano la legalità del mercato e la libera concorrenza.

Il quadro normativo e la collaborazione istituzionale

L’azione è stata condotta sulla base degli strumenti previsti dal Codice Antimafia e rappresenta il risultato della collaborazione tra l’Autorità Giudiziaria di Roma e il Corpo della Guardia di Finanza. Il decreto di sequestro, adottato ai sensi del d.lgs. n. 159/2011, è in attesa del contraddittorio che si svolgerà nell’ambito del procedimento di prevenzione, volto a verificare i presupposti per la confisca definitiva dei beni.

Obiettivi e significato dell’intervento

L’operazione mira a colpire i patrimoni accumulati da soggetti che traggono sostentamento da attività delittuose, salvaguardando la legalità del mercato e il tessuto imprenditoriale sano. La sinergia tra magistratura e forze dell’ordine ha permesso di aggredire le ricchezze illecite, impedendo il reinvestimento dei capitali di provenienza criminale nell’economia legale.

Conclusioni e prospettive future

Il sequestro di oltre 1,5 milioni di euro rappresenta un duro colpo per le attività criminali che sfruttano il sistema economico per riciclare denaro e consolidare il proprio potere. L’operazione, che ha visto coinvolte le autorità di Roma e la Guardia di Finanza, si inserisce in un più ampio contesto di contrasto alla criminalità organizzata e alla criminalità economica, a tutela della trasparenza e della concorrenza leale nel tessuto imprenditoriale italiano.

IPA