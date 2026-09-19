Roma, cocaina nascosta in un caveau artigianale nell'auto: 31enne arrestato

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Tre arresti e tre denunce sono il risultato di una vasta operazione di controllo del territorio condotta dalle forze dell’ordine nella zona nord-est di Roma. L’azione, che ha coinvolto Polizia di Stato, Polizia Locale, Guardia di Finanza e Ama spa, è stata finalizzata a contrastare rapine, furti e altri reati, oltre a ripristinare il decoro urbano in aree particolarmente sensibili della città.

Operazione coordinata tra forze dell’ordine e servizi cittadini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta tra la serata e le prime ore della notte, coinvolgendo gli agenti del IV Distretto San Basilio. L’intervento ha visto la collaborazione di diversi corpi: oltre alla Polizia di Stato, hanno partecipato equipaggi della Polizia Locale di Roma Capitale, della Guardia di Finanza e il personale di Ama spa. Quest’ultima ha operato in sinergia con le forze dell’ordine per la bonifica di aree degradate, in particolare presso le stazioni della Metropolitana linea B “Ponte Mammolo” e “Rebibbia”, il vicino Parco Kolbe e i quartieri Colli Aniene, Casal de’ Pazzi, Rebibbia e Tiburtino III.

Arrestato il presunto autore di una rapina in farmacia

Il primo risultato significativo dell’operazione è stato il rintraccio e l’arresto di un uomo di 48 anni, identificato come autore di una rapina avvenuta alcuni giorni prima ai danni di una farmacia nella zona di Forte Tiburtino. L’indagine, condotta in collaborazione con il Commissariato di P.S. Sant’Ippolito, ha permesso di risalire rapidamente all’identità del sospettato, che è stato fermato e condotto in stato di arresto.

Sequestrati cocaina e denaro contante: un arresto per spaccio

Nel corso dei controlli, gli agenti hanno fermato un uomo di 31 anni in via dei Colli Aniene. L’uomo è stato trovato in possesso di 13 involucri di cocaina e 300 euro in contanti, nascosti in un piccolo caveau artigianale ricavato all’interno dell’abitacolo del veicolo su cui viaggiava. Il comportamento sospetto alla guida ha attirato l’attenzione delle pattuglie, che hanno proceduto alla perquisizione e al successivo arresto per spaccio di sostanze stupefacenti.

Furto in attività commerciale: terzo arresto della serata

Un altro episodio ha portato all’arresto di un terzo individuo, responsabile di un furto ai danni di un’attività commerciale situata in via dei Durantini. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di bloccare il responsabile e di procedere con l’arresto.

Uso improprio di veicolo diplomatico e appropriazione indebita

Durante i controlli, l’attenzione delle forze dell’ordine si è concentrata anche su tre giovani di origine tunisina, fermati mentre si trovavano a bordo di un veicolo con targa diplomatica. Gli accertamenti hanno rivelato che l’auto era stata affidata per manutenzione a uno dei tre, impiegato come meccanico, ma era stata utilizzata senza autorizzazione. Per questo motivo, i tre sono stati denunciati per appropriazione indebita e il veicolo è stato restituito ai legittimi proprietari.

Controlli su soggetti sottoposti a misure detentive e altre violazioni

L’operazione ha incluso anche verifiche nei confronti di persone sottoposte a misure detentive domiciliari. In questo ambito, un cittadino italiano è stato deferito per evasione dopo essere stato trovato fuori dalla propria abitazione senza autorizzazione.

Verifiche amministrative e sanzioni alle attività commerciali

Non sono mancati i controlli amministrativi sulle attività commerciali, in particolare quelle dedite alla somministrazione di alimenti e bevande e all’intrattenimento. In due casi sono state riscontrate violazioni delle norme igienico-sanitarie, con la conseguente contestazione delle relative sanzioni.

Bilancio complessivo dell’operazione

Nel complesso, l’operazione ha portato a 3 arresti e 3 denunce, con 221 persone identificate, di cui 36 con precedenti di polizia. Sono stati controllati 120 veicoli e sono state elevate 5 sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Inoltre, è stato deferito un ulteriore soggetto per guida in stato di ebbrezza. L’azione coordinata ha permesso di rafforzare la sicurezza e il rispetto della legalità nei quartieri interessati, restituendo un maggiore senso di sicurezza ai cittadini di Roma.

IPA