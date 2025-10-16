Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Fidene: una donna è stata fermata e trovata in possesso di dosi di cocaina e denaro non giustificato. L’operazione è stata condotta dagli agenti delle Volanti durante un servizio di controllo del territorio a Roma.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nel corso di un normale pattugliamento nel quartiere Fidene. Gli agenti hanno fermato un’auto con a bordo una donna e il suo compagno. Il comportamento nervoso dei due ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di approfondire il controllo.

Il controllo e la scoperta della droga

Durante le verifiche, la donna, residente nel quartiere Fidene, si è mostrata particolarmente agitata, toccandosi ripetutamente la maglia all’altezza del petto. Gli agenti hanno quindi proceduto a una perquisizione personale, che ha permesso di rinvenire alcune dosi di cocaina nascoste nel reggiseno della donna. Nella borsa, invece, sono stati trovati circa 5.000 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. La donna non è stata in grado di fornire spiegazioni plausibili sulla provenienza del denaro.

Le perquisizioni domiciliari

Il controllo si è poi esteso alle abitazioni della coppia. Nell’appartamento della donna, gli agenti hanno trovato altra cocaina nascosta in una scatola vicino all’ingresso, che la stessa ha indicato spontaneamente appena aperta la porta. Nell’abitazione dell’uomo, invece, sono stati rinvenuti soltanto contanti suddivisi in diverse banconote da 500 euro, senza la presenza di sostanze illecite.

L’arresto e le accuse

La donna è stata arrestata perché gravemente indiziata del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo la convalida dell’arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria, è stata trasferita in carcere. Il compagno, invece, è risultato privo di precedenti e non portava con sé alcuna sostanza illecita.

IPA