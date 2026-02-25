Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto con destrezza e indebito utilizzo di carte di credito sono le accuse rivolte a tre persone fermate dalla Polizia di Stato a Roma, dopo un’operazione che ha permesso di bloccare i sospetti subito dopo una serie di colpi messi a segno tra un bar e diversi sportelli bancomat. Gli arrestati sono due uomini di origine peruviana e una donna di nazionalità cubana, sorpresi mentre tentavano di svuotare il conto della vittima prima che questa potesse bloccare la carta rubata.

Il piano criminale sventato dalla Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio quando una pattuglia del Commissariato di P.S. Romanina ha notato un’auto sospetta lungo la tangenziale est in direzione Roma centro. A insospettire gli agenti è stato il volto della donna seduta sul lato passeggero, già nota alle forze dell’ordine per precedenti episodi legati a reati predatori e recentemente arrestata.

La dinamica del furto e la fuga verso i bancomat

I tre complici avevano pianificato un furto rapido e preciso: dopo aver individuato la vittima in un bar di via Prati Fiscali, le hanno sottratto la borsa con destrezza. Subito dopo, si sono diretti verso un istituto di credito in via Val Santerno, dove hanno tentato di prelevare denaro con la carta appena rubata. Gli agenti, divisi in due squadre e in costante contatto via radio, hanno seguito ogni loro mossa. Una pattuglia ha verificato il furto avvenuto nel bar, mentre l’altra ha continuato a monitorare i sospetti fino al secondo sportello bancomat, distante pochi civici dal primo.

L’arresto e il recupero della refurtiva

La Polizia ha documentato il momento in cui uno dei complici si è disfatto della refurtiva gettandola in un cassonetto, mentre gli altri si preparavano a un nuovo prelievo. È stato allora che è scattato il blitz: i tre complici sono stati fermati mentre avevano ancora con sé la carta rubata, 1.000 euro appena prelevati in modo fraudolento e altri 500 euro in contanti, ritenuti di probabile provenienza furtiva.

Le misure cautelari e la fase delle indagini

Accompagnati presso gli uffici del Commissariato di P.S. Romanina, per tutti è scattato l’arresto. Dopo la convalida nelle aule di Piazzale Clodio, per due di loro è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre il terzo è stato sottoposto all’obbligo di firma.

