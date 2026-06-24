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È di oltre 9.000 euro di sanzioni e più di 110 chilogrammi di alimenti sequestrati e distrutti il bilancio dei controlli effettuati presso il mercato di Monte Mario, dove sono state riscontrate gravi irregolarità igienico-sanitarie e amministrative nelle attività di vendita di carne e pesce. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato del XIV Distretto Primavalle, dalla Capitaneria di Porto di Roma e dal personale dell’ASL Roma 1, si è inserita in una più ampia strategia di tutela della salute pubblica e presidio del territorio.

Controlli congiunti tra Polizia, Capitaneria e ASL

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il mercato di Monte Mario è stato oggetto di un articolato intervento che ha coinvolto diversi enti istituzionali. Gli agenti della Polizia di Stato del XIV Distretto Primavalle, insieme alla Capitaneria di Porto di Roma e al personale dell’ASL Roma 1, hanno svolto verifiche approfondite su tutte le attività commerciali dell’area mercatale. L’obiettivo era quello di accertare il rispetto delle normative amministrative, igienico-sanitarie e lavoristiche, con particolare attenzione ai comparti della carne e del pesce.

Le ispezioni amministrative hanno permesso di individuare numerose irregolarità che hanno portato all’elevazione di oltre 9.000 euro di sanzioni amministrative. Sono stati inoltre sequestrati e avviati alla distruzione più di 110 chilogrammi di alimenti non conformi. In particolare, due attività – una pescheria e una macelleria – sono state sanzionate per la commercializzazione di prodotti privi della documentazione di tracciabilità e conservati in condizioni non idonee.

Dettagli sulle violazioni nei reparti carne e pesce

Nel settore ittico, le principali criticità hanno riguardato la presenza di prodotti privi di tracciabilità e la conservazione di pesce in acqua a temperatura ambiente, in violazione delle norme sanitarie. Sono emerse anche carenze strutturali, come la mancanza di attrezzature frigorifere per i molluschi vivi e l’assenza di lavamani con acqua corrente. Al termine dei controlli, sono stati sequestrati 57 chili di prodotti non idonei al consumo e privi di tracciabilità, mentre altri 5 chili sono stati distrutti volontariamente dal titolare.

Per quanto riguarda la macelleria, le violazioni hanno spaziato da gravi carenze igienico-sanitarie all’assenza di un laboratorio per la preparazione di carni fresche. Oltre alle sanzioni e alle prescrizioni per le non conformità rilevate, sono stati distrutti volontariamente 50 chili di carni fresche. Inoltre, per il titolare è stata disposta la cessazione definitiva dell’attività di preparazione di carni pronte da cuocere.

Focus sulla macelleria araba di Via Pietro Bembo

L’attività ispettiva ha riguardato anche una macelleria araba situata in Via Pietro Bembo, già destinataria di prescrizioni da parte dell’ASL Roma 1 nel gennaio precedente, mai rispettate. Qui sono state riscontrate ulteriori gravi carenze igienico-sanitarie e violazioni in materia di etichettatura delle carni fresche bovine. L’esercizio era completamente privo di un sistema informativo per i consumatori relativo ai paesi di nascita, allevamento, macellazione e sezionamento delle carni bovine esposte.

Durante i controlli, sono stati rinvenuti 5 chili di carne in cattiva conservazione e privi della documentazione di provenienza, oltre a uova conservate impropriamente in frigorifero da diversi giorni. Le criticità accertate hanno comportato l’elevazione di 6.000 euro di sanzioni amministrative e la distruzione volontaria degli alimenti mal conservati. Sono stati inoltre bloccati altri prodotti non deperibili etichettati esclusivamente in lingua araba.

Identificate 29 persone durante i controlli

Nel corso dell’operazione, sono state identificate 29 persone tra titolari, dipendenti e clienti delle attività sottoposte a verifica. L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di controllo e prevenzione, volta a garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica nel quartiere.

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