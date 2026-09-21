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Roma, 24 persone arrestate e 1.000 dosi di droga sequestrate: è questo il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri nel quartiere Quarticciolo, finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla lotta contro la microcriminalità. L’intervento, sviluppato nell’arco di un’intera giornata, è stato realizzato attraverso una serie di controlli serrati e coordinati, che hanno portato anche al sequestro di denaro contante ritenuto provento di attività illecite.

Il bilancio: arresti, sequestri e denaro illecito

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il servizio straordinario di controllo del territorio è stato organizzato dalla Compagnia di Roma-Casilina, con l’obiettivo di prevenire e reprimere i reati legati alle sostanze stupefacenti nel quartiere Quarticciolo. L’azione ha previsto la chiusura a tenaglia dei principali accessi alle piazze di spaccio, consentendo ai militari di monitorare e intervenire tempestivamente su ogni movimento sospetto.

Nel corso dell’operazione sono state arrestate complessivamente 24 persone di diverse nazionalità. I Carabinieri hanno sequestrato circa 1.000 dosi di droga, tra cui crack, cocaina e hashish, oltre a denaro contante considerato frutto delle attività di spaccio. Durante le perquisizioni, sono state rinvenute anche “dosi finte”, ovvero sassolini avvolti nel cellophane termosaldato, pronte per essere cedute agli acquirenti ignari.

Arresti in flagranza e casi particolari

Nel dettaglio, 18 persone sono state arrestate in flagranza per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tra gli episodi più singolari, spicca quello di una coppia – un 40enne italiano pregiudicato e una 18enne italiana incensurata – sorpresa a vendere droga mentre si scambiava effusioni amorose, nel tentativo di confondersi tra i passanti. Le dosi e il denaro sono stati scoperti grazie a perquisizioni personali e a un’attenta ispezione di nascondigli improvvisati, come vani contatori, buche nel terreno, tombini dell’illuminazione pubblica e aree verdi del quartiere.

Altri arresti: evasione, resistenza e documenti falsi

L’operazione ha portato anche all’arresto di un uomo per evasione, fuga pericolosa e resistenza a pubblico ufficiale, dopo che non si era fermato all’alt dei militari mentre era sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo è stato bloccato in sicurezza dopo un breve inseguimento. Un altro 40enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza per spaccio ed evasione: per lui si tratta della terza evasione in una sola settimana dal domicilio coatto in zona Settecamini, per recarsi al Quarticciolo ad acquistare droga. Un ulteriore soggetto è stato fermato per falsa attestazione a pubblico ufficiale e possesso di documenti d’identità falsi, poiché sorpreso alla guida di un veicolo con documenti contraffatti validi per l’espatrio.

Provvedimenti cautelari e casi di particolare rilievo

Nel corso dell’operazione sono stati eseguiti 4 provvedimenti di custodia cautelare in carcere, emessi dal Tribunale di Roma nei confronti di altrettanti individui. Le ordinanze sono state disposte a seguito delle segnalazioni dei Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste, che hanno documentato reiterate violazioni delle prescrizioni imposte agli indagati. Tra i destinatari figura anche un 22enne tunisino, pregiudicato e senza fissa dimora. Al momento del controllo, i militari hanno trovato nella sua bocca due lamette avvolte in una bustina di plastica, nascoste tra le gengive e la guancia. Un comportamento già riscontrato la settimana precedente, quando il giovane aveva ingoiato una lametta per evitare i controlli, finendo ricoverato in ospedale.

Il ringraziamento dei residenti e la risposta delle istituzioni

L’efficacia dell’operazione è stata sottolineata dal caloroso ringraziamento dei residenti, che sono scesi in strada per esprimere la loro gratitudine ai Carabinieri. L’intervento ha restituito serenità e vivibilità al quartiere, permettendo a famiglie e bambini di riappropriarsi in sicurezza degli spazi pubblici del Quarticciolo. L’azione si è svolta in linea con le strategie di controllo del territorio indicate dal Prefetto di Roma e condivise in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

IPA