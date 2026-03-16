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Tre persone sono state arrestate a Roma per tentato furto aggravato nei pressi dei Musei Vaticani. Gli arresti sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato, che ha sorpreso i sospetti mentre cercavano di sottrarre oggetti di valore dalle auto dei turisti, utilizzando punte di trapano per forzare i veicoli. La refurtiva, composta da profumi, occhiali griffati, orologi di lusso e banconote straniere, è stata sequestrata. L’operazione è stata convalidata dalla Procura della Repubblica.

Il blitz della Polizia nei pressi dei Musei Vaticani

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nei pressi dei Musei Vaticani, un’area particolarmente frequentata da turisti. Gli agenti del Commissariato di P.S. Borgo hanno notato tre individui che si aggiravano tra le auto in sosta, osservando con attenzione i veicoli parcheggiati e pronti ad agire con strumenti da scasso.

L’azione dei ladri e l’intervento degli agenti

Gli agenti hanno sorpreso uno dei sospetti mentre tentava di danneggiare il deflettore di un’auto, probabilmente per accedere all’interno dell’abitacolo. Alla vista della polizia, il sospetto ha cercato di allontanarsi rapidamente, dirigendosi verso una piccola utilitaria dove lo attendevano gli altri due complici, con il motore già acceso e pronti a fuggire.

La fuga bloccata e la perquisizione

I tre non sono però riusciti a mettere in atto la fuga: una pattuglia della polizia si è posizionata strategicamente, impedendo qualsiasi tentativo di allontanamento. Gli agenti hanno quindi proceduto a una perquisizione del veicolo, trovando conferma dei sospetti: all’interno dell’auto sono stati rinvenuti diversi oggetti di valore, tra cui profumi, occhiali di marca, orologi di lusso e banconote in valuta straniera.

Il sequestro della refurtiva e gli strumenti da scasso

Durante gli accertamenti, la polizia ha trovato anche una punta di trapano lunga 12 centimetri, ritenuta lo strumento utilizzato poco prima per tentare il furto. Tutta la refurtiva è stata sequestrata e sarà oggetto di ulteriori verifiche per risalire ai legittimi proprietari e procedere alla restituzione.

L’arresto e la convalida della Procura

Per i tre complici è scattato l’arresto con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso. La Procura della Repubblica ha richiesto e ottenuto dal Gip la convalida dell’operato della polizia giudiziaria. L’episodio conferma come a Roma l’area dei Musei Vaticani sia spesso presa di mira da bande specializzate in furti ai danni dei turisti.

ANSA