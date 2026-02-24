Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sette persone sono state arrestate negli ultimi giorni a Roma nell’ambito di una serie di operazioni della Polizia di Stato contro i reati predatori. Gli arresti sono avvenuti in diversi quartieri della Capitale, dove ladri e rapinatori hanno agito soprattutto nei supermercati, nelle gallerie commerciali e nelle strade affollate, utilizzando spesso la tecnica della distrazione per colpire le vittime, in particolare donne anziane. Le operazioni sono state condotte per contrastare l’aumento dei furti e delle rapine ai danni di cittadini e attività commerciali.

Sette arresti in pochi giorni: il bilancio della Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il bilancio degli ultimi giorni vede 7 arresti eseguiti dagli agenti impegnati nel contrasto ai reati predatori nella Capitale. Le operazioni hanno interessato diversi quartieri e contesti, dai supermercati alle strade cittadine, con particolare attenzione alle aree più frequentate e ai luoghi dove si sono registrati episodi di furto e rapina.

Il primo intervento: furto in supermercato sventato grazie all’allarme

Il primo episodio si è verificato quando il rumore di un frullino elettrico, utilizzato nei pressi di un garage, ha attirato l’attenzione delle Volanti. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente in un supermercato dove era appena scattato l’allarme. Dopo aver notato una sagoma che si allontanava dalla porta d’ingresso, i poliziotti hanno fermato un uomo che, fingendosi cliente, stava tentando di fuggire con un carrello pieno di merce rubata, pronto a caricarla su un furgone poi risultato oggetto di furto. Il valore complessivo della refurtiva ammontava a oltre 1330 euro. L’uomo, un trentaquattrenne italiano già destinatario di un divieto di dimora nel Comune di Roma, è stato arrestato per furto aggravato.

La tecnica della distrazione: arrestata una coppia di ladri a Centocelle

Un altro intervento ha visto protagonisti gli agenti del Commissariato di P.S. Appio, che hanno arrestato una coppia nel quartiere Centocelle. I due, entrambi di origini cubane, avevano messo a punto una tecnica basata sulla distrazione: individuavano la vittima, spesso una donna anziana, e mentre uno dei due la avvicinava con una richiesta apparentemente innocua, l’altro approfittava della distrazione per impossessarsi della borsa custodita nel carrello della spesa o nell’abitacolo dell’auto. Per entrambi sono scattate le manette con l’accusa di furto aggravato in concorso. Uno dei due complici, che ha opposto resistenza agli agenti durante l’arresto, è stato inoltre gravemente indiziato per resistenza a pubblico ufficiale.

Rapina, estorsione e lesioni: un arresto nel quartiere Collatino

Nel quartiere Collatino, gli agenti del Commissariato di P.S. Sant’Ippolito hanno intercettato un trentatreenne romano durante un controllo di iniziativa. L’uomo è risultato destinatario di un ordine di carcerazione pendente per rapina, estorsione e lesioni personali. Secondo quanto ricostruito, il provvedimento sarebbe scaturito dalle continue richieste di denaro rivolte alle sue vittime, una delle quali sarebbe stata anche aggredita violentemente in strada. Il soggetto è stato quindi ristretto in carcere e dovrà rispondere dei gravi reati contestati.

Altri tre arresti tra Viminale, Prati e Tor Pignattara

Il quadro degli interventi si è completato con ulteriori 3 arresti per furti e rapine avvenuti nei market e negli esercizi commerciali dei quartieri Viminale, Prati e Tor Pignattara. Gli agenti hanno agito rapidamente per fermare i responsabili, assicurando così una maggiore sicurezza ai cittadini e agli esercenti delle zone interessate.

