Dieci arresti e numerosi tentativi di furto sventati sono il risultato dei recenti controlli rafforzati dai Carabinieri nell’area della stazione Termini a Roma. L’operazione, condotta negli ultimi giorni, è stata finalizzata a garantire la sicurezza dei turisti e a contrastare i reati contro il patrimonio. Gli arrestati sono stati sorpresi mentre borseggiavano viaggiatori stranieri o rubavano all’interno di negozi e mezzi pubblici. L’intervento delle forze dell’ordine è stato reso necessario dall’aumento dei flussi turistici nella Capitale e dalla conseguente crescita dei reati predatori.

Controlli intensificati per la sicurezza dei turisti

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, negli ultimi giorni i militari del Comando Provinciale di Roma hanno intensificato i servizi di controllo nelle aree più frequentate dai turisti, in particolare nei pressi della stazione Termini, nelle zone limitrofe e lungo le principali fermate della metropolitana. L’obiettivo dichiarato è stato quello di garantire la sicurezza pubblica e prevenire furti, borseggi e altri reati contro il patrimonio, fenomeni che tendono ad aumentare in concomitanza con l’arrivo di numerosi visitatori stranieri.

Dieci arresti in pochi giorni: i dettagli delle operazioni

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno proceduto a 10 arresti di persone gravemente indiziate di aver commesso borseggi ai danni di turisti stranieri e furti all’interno di esercizi commerciali situati nell’area Termini. Gli episodi si sono verificati in diversi punti strategici della città, tra cui negozi, gelaterie e stazioni della metropolitana.

Tre arresti in una profumeria del Forum Termini

Tra i casi più rilevanti, i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno arrestato 3 uomini – un 47enne italiano, un 34enne marocchino e un 24enne algerino – sorpresi subito dopo aver sottratto confezioni di profumo per un valore complessivo di circa 970 euro da una nota profumeria situata all’interno del Forum Termini. Gli uomini sono stati fermati mentre cercavano di allontanarsi con la refurtiva, che è stata interamente recuperata e restituita al negozio. Nel corso dell’operazione, i militari hanno anche sequestrato pinze e forbici utilizzate per rimuovere le placche antitaccheggio, strumenti spesso impiegati per eludere i sistemi di sicurezza dei negozi.

Colpi ai danni di turisti stranieri: arrestati tre sudamericani

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno invece arrestato 3 cittadini sudamericani – un cubano e 2 peruviani – sorpresi all’interno di una gelateria in via Principe Eugenio. I tre sono gravemente indiziati di aver derubato una donna francese, in pellegrinaggio nella Capitale, sfilandole lo zaino che aveva poggiato a terra mentre pagava alla cassa. All’interno dello zaino si trovavano effetti personali, portafoglio e carte di debito. L’intervento tempestivo dei militari ha permesso di recuperare la refurtiva e restituirla alla vittima.

Smartphone sottratto a un viaggiatore: arrestato un giovane nigeriano

Sempre nei pressi della stazione Termini, i Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato un cittadino nigeriano di 24 anni, indiziato di aver asportato uno smartphone a un viaggiatore. L’azione è avvenuta in concorso con altri 2 complici, che sono riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Anche in questo caso, il telefono è stato recuperato e riconsegnato al legittimo proprietario.

Fermato un cileno dopo il furto del portafogli a una turista

All’interno della stazione Termini, i Carabinieri hanno arrestato un 56enne cileno, sorpreso subito dopo aver rubato il portafogli di una turista. L’uomo è stato bloccato grazie all’intervento dei militari, che sono accorsi in aiuto del marito della vittima, il quale si era lanciato all’inseguimento del ladro. Anche in questa circostanza, la refurtiva è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria.

Due arresti nella metropolitana linea A, fermata Barberini

Nella metropolitana linea A, fermata Barberini, i Carabinieri della Stazione di Roma Viale Eritrea hanno arrestato una 23enne di origini rom, già sottoposta alla misura della sorveglianza speciale con divieto di accesso alle stazioni ferroviarie. La giovane è stata sorpresa mentre tentava di impossessarsi del portafogli di una turista. Poche ore prima, nella stessa stazione Barberini, era stata arrestata anche una cittadina romena di 44 anni, sorpresa subito dopo aver rubato con destrezza il portafogli a una turista polacca.

Convalida degli arresti e presunzione di innocenza

Tutti gli arresti effettuati dai Carabinieri sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria. Si precisa che, trattandosi di indagini preliminari, gli arrestati devono essere considerati innocenti fino a eventuale sentenza definitiva, come previsto dalla legge.

Il ruolo dei Carabinieri nella prevenzione dei reati contro il patrimonio

L’operazione condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e contrasto ai reati predatori, particolarmente diffusi nelle aree ad alta affluenza turistica. La presenza costante delle pattuglie e i controlli mirati hanno permesso di ridurre il rischio per i visitatori e di restituire un senso di sicurezza a chi frequenta la zona della stazione Termini e le principali fermate della metropolitana.

