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È di 24.000 litri di gasolio sequestrati e due impianti sanzionati il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza nella Capitale, finalizzata a contrastare frodi nella distribuzione di carburanti e a garantire la trasparenza dei prezzi. L’intervento è stato eseguito in diversi distributori stradali di Roma, dove sono state riscontrate gravi irregolarità nella qualità dei prodotti e nella comunicazione dei prezzi, con l’obiettivo di tutelare i consumatori e assicurare la leale concorrenza nel settore.

Controlli straordinari nei distributori della Capitale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale di Roma ha recentemente portato a termine un piano straordinario di controlli nel comparto della distribuzione stradale di carburanti per autotrazione. L’operazione, che ha coinvolto diversi reparti delle Fiamme Gialle, è stata pianificata per contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori.

Sinergia tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane

Nel primo filone di intervento, i militari del 6° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma hanno collaborato strettamente con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Territoriale Lazio e Abruzzo. I controlli si sono concentrati su sette distributori stradali, dove, grazie al supporto del Laboratorio chimico mobile dell’Agenzia, è stato possibile verificare in tempo reale la qualità del carburante erogato.

Gasolio fuori norma: sequestrati 24.000 litri

Dalle analisi effettuate sui campioni di gasolio prelevati, è emerso che il punto di infiammabilità del carburante risultava notevolmente inferiore al limite minimo di legge, fissato a circa 55°C. Questa anomalia chimica comporta seri rischi di scoppio e incendio durante la movimentazione del prodotto, oltre a possibili danni ai motori dei veicoli, cali di rendimento e impatti ambientali negativi. Al termine delle operazioni, i militari hanno sequestrato quasi 24.000 litri di gasolio e posto i sigilli a quattro colonnine di erogazione.

Ipotesi di reato e deferimento dei responsabili

I legali rappresentanti delle società di gestione dei distributori coinvolti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria competente per le ipotesi di reato di frode nell’esercizio del commercio (art. 515 C.P.) e sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa (D.Lgs. 504/95). Si precisa che i procedimenti penali sono attualmente nella fase delle indagini preliminari e che, fino a eventuale sentenza definitiva, vige il principio di presunzione di innocenza per le persone sottoposte a indagine.

Controlli sulla trasparenza dei prezzi nel IX Municipio

Nel secondo filone operativo, i militari del 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma hanno intensificato i controlli nell’area del IX Municipio, focalizzandosi sulla corretta pubblicità dei prezzi dei carburanti. A seguito degli accertamenti, due impianti di distribuzione sono stati sanzionati amministrativamente per la mancata comunicazione preventiva dei prezzi praticati al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tramite la piattaforma informatica ministeriale dedicata.

Obiettivi dell’operazione e tutela dei consumatori

L’obbligo di comunicazione dei prezzi è previsto dalla normativa vigente per garantire la massima trasparenza del mercato e permettere ai consumatori di confrontare facilmente le tariffe. L’intera attività della Guardia di Finanza si inserisce in un più ampio dispositivo di vigilanza e prevenzione contro l’illegalità economico-finanziaria nel settore dei carburanti. L’obiettivo non si limita alla verifica degli adempimenti burocratici, ma mira a prevenire manovre speculative, a contrastare frodi sulla qualità e sulla quantità dei prodotti erogati e a salvaguardare il potere d’acquisto dei cittadini, assicurando una concorrenza leale tra gli operatori onesti.

L’operazione rappresenta un ulteriore tassello nell’attività di controllo e prevenzione svolta dalle forze dell’ordine a tutela dei consumatori e della legalità nel settore dei carburanti nella città di Roma.

IPA