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Un’anziana è stata soccorsa dalla Polizia di Stato dopo essere stata trovata in stato confusionale mentre attraversava ripetutamente la carreggiata tra le auto in transito. L’intervento, avvenuto a Roma, è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un passante che ha notato il comportamento pericoloso della donna e ha allertato il 112. Gli agenti del Commissariato di P.S. Castro Pretorio hanno rintracciato la donna e, dopo aver ricostruito la sua identità, l’hanno affidata alle cure dei sanitari e riaccompagnata dal marito ignaro dell’accaduto.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta qualche sera fa a Roma, quando un passante ha notato una donna anziana che si muoveva senza meta tra le auto in transito, attraversando più volte la strada senza rendersi conto del pericolo. L’uomo, preoccupato per la sua incolumità, ha immediatamente contattato il 112 (Numero Unico di Emergenza), segnalando la situazione alle autorità competenti.

Le ricerche e il ritrovamento

Ricevuta la segnalazione, gli agenti del Commissariato di P.S. Castro Pretorio hanno avviato le ricerche nell’area indicata. Dopo diversi passaggi, la pattuglia ha individuato una figura femminile nei pressi di un esercizio commerciale. La donna, in evidente stato confusionale, non era in grado di fornire informazioni sulla propria identità né sull’indirizzo di residenza. Gli agenti hanno quindi adottato un approccio improntato alla massima sensibilità, instaurando un dialogo paziente e rassicurante per tranquillizzarla.

L’identificazione e il ricongiungimento

Attraverso un lavoro coordinato di accertamenti nelle banche dati e verifiche sul territorio, i poliziotti sono riusciti a risalire all’identità della donna. Nel corso degli approfondimenti, è stato possibile contattare il marito, che era completamente ignaro dell’accaduto. La donna è stata quindi accompagnata presso gli uffici del Commissariato di P.S. Castro Pretorio, dove si è ricongiunta con il coniuge in un momento di grande commozione.

L’assistenza sanitaria e la conclusione della vicenda

Nel frattempo, la donna è stata affidata alle cure del personale sanitario per gli accertamenti necessari, a tutela della sua salute. L’intervento della Polizia di Stato, caratterizzato da sensibilità e attenzione, ha evitato che la situazione potesse degenerare in un epilogo tragico.

IPA