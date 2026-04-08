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La polizia ha salvato otto cuccioli e denunciato una donna per maltrattamento di animali nel quartiere Monteverde a Roma, durante le festività pasquali. Gli animali sono stati trovati stipati in condizioni di grave sofferenza a bordo di un autobus fermo al capolinea, grazie alla segnalazione di una passeggera.

La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta in una mattinata apparentemente ordinaria, caratterizzata dal traffico e dai movimenti tipici delle festività pasquali. Nel quartiere Monteverde, su un autobus fermo da alcuni minuti al capolinea, una passeggera ha notato una donna salire a bordo con un carrello della spesa. La donna, con modi bruschi, ha estratto dal carrello un cucciolo di cane molto giovane, attirando l’attenzione della testimone.

La scoperta dei cuccioli e la richiesta di aiuto

Avvicinandosi, la passeggera ha scoperto che il cucciolo non era solo: all’interno del carrellino erano stipati altri sette cuccioli, ammassati senza spazio né aerazione, tanto da sembrare inizialmente dei peluche. I piccoli, visibilmente provati, emettevano deboli lamenti, segno di una condizione di sofferenza. La testimone ha tentato di richiamare la proprietaria a un comportamento più adeguato, ma la situazione è rapidamente degenerata in una discussione accesa.

L’arrivo della Polizia e la fuga sventata

A seguito della discussione, l’autista dell’autobus è stato allertato e ha interrotto la corsa, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. La donna, compresa la gravità della situazione, ha tentato di fuggire, ma è stata trattenuta dal conducente e dalla stessa passeggera fino all’arrivo degli agenti del XII Distretto Monteverde.

Le condizioni dei cuccioli e la denuncia

Una volta saliti a bordo, i poliziotti hanno immediatamente verificato le condizioni dei cuccioli, riscontrando uno stato di evidente sofferenza, riconducibile anche a una possibile asfissia: gli animali erano chiusi in una busta di plastica inserita all’interno del carrellino. La donna, una giovane di nazionalità romena, è stata accompagnata negli uffici di polizia e denunciata per maltrattamento di animali aggravato.

Il salvataggio e il futuro dei cuccioli

Determinante per la salvezza dei cuccioli è stato l’intervento degli agenti, che hanno acquistato a proprie spese cibo e acqua per soccorrere gli animali. Successivamente, i piccoli sono stati affidati a una struttura specializzata, dove potranno essere adottati da nuove famiglie. Tra loro, una cucciola, chiamata Nina, è stata accolta negli uffici del XII Distretto Monteverde dagli stessi poliziotti, diventando simbolo di salvezza e di un nuovo inizio.

Un lieto fine per Nina e i suoi fratelli

Da oggi, Nina potrà correre libera con un nome che richiama il suono delle sirene delle volanti, insieme ai suoi fratelli, simbolo di una seconda possibilità. L’episodio ha messo in luce l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella tutela degli animali e nella prevenzione dei maltrattamenti.

L’intervento della Polizia di Stato a Roma si è rivelato fondamentale per garantire un futuro migliore a otto cuccioli che, senza l’attenzione di una passeggera e la prontezza degli agenti, avrebbero rischiato conseguenze ben più gravi.

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