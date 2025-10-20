Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti per furto aggravato nei quartieri residenziali di Roma. Due uomini sono stati fermati dopo essere stati sorpresi a smantellare auto in sosta tra le zone Eur e Tor Carbone, agendo con tecniche da veri specialisti del settore.

Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nelle ultime ore gli agenti hanno intensificato i controlli nei quartieri residenziali di Roma, in risposta a una serie di segnalazioni relative a furti su autovetture parcheggiate. L’intervento si è concentrato in particolare nelle aree dell’Eur e di Tor Carbone, dove sono stati individuati e arrestati due uomini ritenuti responsabili di diversi episodi di furto aggravato.

Il primo arresto: blitz in via Giuseppe Adamoli

Il primo episodio si è verificato in via Giuseppe Adamoli, dove una chiamata al 112 ha segnalato la presenza di tre uomini incappucciati intenti ad armeggiare attorno a un’auto in sosta. Gli agenti del IX Distretto Esposizione e dell’VIII Distretto Tor Carbone sono intervenuti rapidamente, sorprendendo i sospetti mentre cercavano di nascondersi tra le vetture parcheggiate. Alla vista della polizia, due dei malviventi sono riusciti a fuggire, abbandonando uno zaino e un volante appena sottratto da un veicolo.

Il terzo uomo, un cittadino moldavo di 38 anni già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato bloccato dagli agenti. Al momento dell’arresto indossava ancora i guanti da meccanico utilizzati per smontare le auto e aveva con sé un borsello pieno di attrezzi da scasso. Gli strumenti sono stati sequestrati e per il moldavo è scattato l’arresto in flagranza per furto aggravato in concorso.

Il secondo episodio: intervento in zona Eur

Poche ore dopo, un nuovo episodio ha richiesto l’intervento degli agenti del IX Distretto Esposizione, questa volta nella zona Eur. Una donna ha segnalato la presenza di un uomo che stava forzando due auto in via delle Montagne Rocciose. Grazie alla dettagliata descrizione fornita dalla testimone, i poliziotti sono riusciti a individuare in breve tempo un giovane le cui caratteristiche corrispondevano perfettamente a quelle indicate.

Le vetture segnalate sono risultate effettivamente forzate: le guarnizioni erano state manomesse in prossimità delle maniglie e gli interni erano stati messi completamente a soqquadro. Su una delle due auto, inoltre, è stata riscontrata la rottura dell’antenna radio, di cui mancava la parte superiore.

Durante la perquisizione personale, il sospetto, un ventitreenne di origini rumene, è stato trovato in possesso di un frammento di antenna, ritenuto lo strumento utilizzato poco prima per forzare le vetture. Anche per lui è scattato l’arresto con l’accusa di furto aggravato.

Convalida degli arresti e presunzione di innocenza

Entrambi gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria. Si precisa che, in considerazione dello stato del procedimento, per gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva e irrevocabile di condanna.

Le zone colpite e il fenomeno dei furti d’auto

Gli episodi si sono concentrati nei quartieri residenziali della capitale, in particolare tra Eur e Tor Carbone. Queste aree, spesso caratterizzate da ampi parcheggi e una relativa tranquillità, sono diventate terreno fertile per i cosiddetti “ladri delle quattro ruote”, che agiscono con rapidità e destrezza, smantellando parti delle auto in pochi minuti.

Le modalità operative dei due arrestati confermano una certa specializzazione: l’utilizzo di guanti da meccanico, attrezzi da scasso e la capacità di agire in gruppo o in solitaria, scegliendo con attenzione le vetture da colpire. La tempestività delle segnalazioni da parte dei cittadini e il pronto intervento delle forze dell’ordine hanno però permesso di interrompere l’attività illecita e assicurare i responsabili alla giustizia.

