Un cittadino tunisino di 25 anni è stato espulso e accompagnato alla frontiera aerea di Roma Fiumicino dalla Polizia di Stato, dopo che le autorità hanno scoperto un matrimonio fittizio contratto con una donna italiana di 27 anni più grande. L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di contrasto all’immigrazione irregolare disposte dal Questore Lucio Pennella. L’espulsione è stata eseguita nella giornata di ieri, a seguito di indagini che hanno portato alla luce la mancanza dei requisiti necessari per il permesso di soggiorno.

Le indagini della Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’azione delle forze dell’ordine si è concentrata su un cittadino tunisino che aveva fatto ingresso in Italia eludendo i controlli di frontiera. L’uomo, dopo aver soggiornato per circa tre anni senza regolare permesso di soggiorno, aveva presentato domanda per la regolarizzazione della sua posizione.

Il matrimonio sospetto e i controlli dell’Ufficio Immigrazione

La richiesta di permesso di soggiorno era stata motivata dal matrimonio contratto con una cittadina italiana, di 27 anni più grande del tunisino. Tuttavia, la notevole differenza di età tra i due coniugi ha insospettito gli agenti dell’Ufficio Immigrazione, che hanno avviato una serie di verifiche approfondite. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che il matrimonio era stato celebrato solo formalmente e che tra i due non esisteva alcuna convivenza, elemento indispensabile per il rilascio del permesso di soggiorno.

Il rifiuto del permesso di soggiorno e il provvedimento di espulsione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, a seguito delle indagini è stato deciso il rifiuto dell’istanza per il permesso di soggiorno presentata dal giovane tunisino. In esecuzione del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto, il cittadino straniero è stato accompagnato dagli agenti della Polizia di Stato presso la frontiera aerea di Roma Fiumicino, dove è stato rimpatriato.

