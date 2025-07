Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto e ricettazione sono le accuse a carico di un uomo di 39 anni arrestato dalla Polizia a Roma dopo essere stato sorpreso a smontare pezzi da auto in sosta, nonostante fosse già sottoposto agli arresti domiciliari e gravato dal divieto di ritorno nella Capitale. L’episodio si è verificato alle prime luci dell’alba di ieri in via Fontanellato, dove l’uomo è stato fermato dagli agenti mentre cercava di fuggire con una Fiat Cinquecento piena di ricambi.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti del Reparto Volanti e del VIII Distretto Tor Carbone è avvenuto a seguito di una segnalazione al Numero unico di emergenza 112. Un cittadino aveva notato la presenza sospetta di un uomo intento a smontare componenti da diverse auto parcheggiate lungo la strada, per poi caricarle su una Fiat Cinquecento.

L’intervento della Polizia e la scoperta dell’officina a cielo aperto

Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, si sono trovati davanti a una scena insolita: numerose auto in sosta presentavano finestrini e carrozzerie danneggiate, prive di fanali anteriori e posteriori e dei relativi deflettori. Accanto, una Fiat Cinquecento era stata trasformata in una sorta di magazzino ambulante, con pezzi di ricambio di vari modelli di autovetture sparsi sia all’interno che nel portabagagli.

Il tentativo di fuga e il fermo

Il presunto ladro, un trentanovenne originario di Napoli, ha tentato di eludere il controllo azionando a distanza le spie di accensione della vettura, nel tentativo di allontanarsi senza essere notato. Tuttavia, la manovra non è sfuggita agli agenti, che sono riusciti a bloccarlo immediatamente, impedendogli la fuga.

Il materiale sequestrato e la provenienza sospetta

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto nel giubbotto dell’uomo un kit portatile da meccanico specializzato e oltre 1000 euro in contanti, dei quali non ha saputo giustificare la provenienza. Ulteriori controlli hanno permesso di accertare che la Fiat Cinquecento utilizzata per il trasporto dei pezzi era stata presa a noleggio dallo stesso individuo.

Le indagini sui pezzi di ricambio

Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di associare alcuni dei pezzi ritrovati alle rispettive autovetture danneggiate in sosta, sulle quali l’uomo aveva già “operato”. Sono tuttora in corso accertamenti per verificare la provenienza del restante materiale custodito nella vettura, al fine di individuare eventuali ulteriori episodi di furto e ricettazione.

Le accuse e le misure adottate

L’uomo è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari e denunciato per furto, ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi da scasso. In sede di convalida dell’arresto, il Giudice ha disposto l’aggravamento della pena, aumentando la misura restrittiva di ulteriori 10 mesi.

Il contesto giudiziario e la presunzione di innocenza

Le attività investigative descritte rientrano nella fase delle indagini preliminari. Pertanto, l’indagato deve essere considerato presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva e irrevocabile.

Il caso e la sicurezza urbana

L’episodio ha riportato l’attenzione sul fenomeno dei furti di componenti d’auto nelle grandi città e sulla necessità di rafforzare i controlli nelle aree più esposte. La tempestività dell’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di evitare ulteriori danni e di restituire parte della refurtiva ai legittimi proprietari.

Il ruolo della cittadinanza

Determinante, in questa circostanza, è stata la collaborazione dei cittadini che, segnalando tempestivamente la presenza sospetta, hanno contribuito in modo decisivo al buon esito dell’operazione di polizia.

Conclusioni

Il caso di Roma rappresenta un esempio di come la sinergia tra cittadini e forze dell’ordine possa risultare fondamentale nella prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio. Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e per restituire ai proprietari tutti i beni sottratti.

