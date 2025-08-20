Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto con scasso e ricettazione sono le accuse a carico di un uomo di 32 anni arrestato dalla Polizia a Roma. Un ex cliente di una professionista legale è stato fermato e condotto nel carcere di Regina Coeli dopo che la sua ossessione nei confronti dell’avvocata è sfociata in una serie di atti persecutori. L’arresto è avvenuto a seguito di una denuncia presentata dalla vittima presso il Commissariato Vescovio, che ha dato il via all’attivazione del cosiddetto “codice rosso”.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine tra le aule del Tribunale, dove un giovane di origini rumene, dopo essere stato più volte assistito legalmente dalla professionista, avrebbe travisato il rapporto di fiducia instaurato con l’avvocata. Il sentimento non ricambiato si è trasformato in una vera e propria ossessione, che ha portato l’uomo a mettere in atto ripetuti comportamenti persecutori.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo ha iniziato a corteggiare insistentemente la donna dopo aver ricevuto assistenza legale in diverse occasioni. Di fronte ai continui rifiuti dell’avvocata, il giovane non si è arreso, ma ha invece intensificato le sue azioni, presentandosi più volte presso lo studio legale della vittima e contattandola ripetutamente al numero dell’ufficio, utilizzando ogni volta un’utenza telefonica diversa per eludere eventuali blocchi.

Le conseguenze per la vittima

Questa situazione ha generato nella professionista un forte stato d’ansia, oltre a causarle notevoli difficoltà nell’ambito lavorativo. L’ossessione dell’uomo, mascherata da un amore non corrisposto, si è così trasformata in una serie di atti persecutori che hanno reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

L’intervento della Polizia e l’arresto

La donna, esasperata dalla situazione, ha deciso di rivolgersi agli agenti del Commissariato Vescovio, denunciando il comportamento dell’ex cliente. Grazie alle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, la Polizia di Stato ha raccolto gli elementi necessari per richiedere una misura cautelare a tutela dell’avvocata. La Procura di Roma ha quindi ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari l’autorizzazione all’arresto dell’uomo, che è stato associato al carcere di Regina Coeli.

Il quadro giudiziario

L’uomo, ora sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, dovrà rispondere delle accuse di stalking nei confronti della professionista. È importante sottolineare che, come precisato dalle autorità, le evidenze investigative raccolte si riferiscono alla fase delle indagini preliminari e che l’indagato deve essere considerato innocente fino a sentenza definitiva e irrevocabile.

Il caso di Roma rappresenta un esempio di come la tempestività delle denunce e l’efficacia degli strumenti di tutela possano fare la differenza nella protezione delle vittime di atti persecutori. Le indagini proseguiranno per accertare tutte le responsabilità e garantire che la giustizia faccia il suo corso.

IPA