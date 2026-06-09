Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 22enne a Napoli è stato individuato come presunto autore di una truffa aggravata ai danni di una donna di 66 anni a Roma, grazie a rilievi scientifici che hanno permesso di risalire alla sua identità.

Le indagini e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma e ha visto la collaborazione tra i militari della Stazione di Roma Salaria e il Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Bagnoli. Il 22enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 3 giugno 2026 dal Tribunale di Roma. L’arresto è avvenuto a Napoli, dove il giovane è stato rintracciato e condotto presso il carcere di Poggioreale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La truffa ai danni della vittima

L’indagine ha preso avvio da un episodio avvenuto il 21 aprile a Roma, quando una donna 66enne è stata contattata telefonicamente da individui che si sono spacciati per agenti della Polizia di Stato. I truffatori, utilizzando tecniche di camuffamento del numero telefonico per farlo apparire come quello della Questura di Roma, hanno fatto credere alla vittima di essere coinvolta in un’indagine per rapina in gioielleria, che sarebbe stata commessa con l’auto del padre defunto.

Il modus operandi dei truffatori

Per rendere più credibile il raggiro, i malviventi hanno inviato tramite WhatsApp documentazione giudiziaria falsa, nella quale la donna risultava indagata. Sotto la minaccia di presunte indagini in corso, le è stato intimato di non parlare con il marito e di far verificare i gioielli e i valori in suo possesso a un sedicente “perito del Tribunale”. In uno stato di forte agitazione, la vittima ha consegnato ai complici dei truffatori una scatola di gioielli, 650 euro in contanti, 3.000 dollari, 2.500 franchi svizzeri e una borsa prelevata da una cassetta di sicurezza contenente monili e preziosi. Il danno complessivo è stato stimato in circa 3.500.000 euro.

L’identificazione dell’indagato

La svolta nelle indagini è arrivata grazie ai rilievi scientifici effettuati dai Carabinieri, che hanno isolato un’impronta digitale lasciata dall’autore del reato sull’autovettura della vittima. Gli accertamenti del Reparto Investigazioni Scientifiche (R.I.S.) di Roma hanno permesso di identificare il 22enne, la cui responsabilità è stata confermata anche tramite un riconoscimento fotografico.

Le fasi dell’arresto e le indagini in corso

I gravi indizi raccolti dai Carabinieri della Stazione di Roma Salaria hanno consentito alla Procura di richiedere e ottenere l’ordinanza di custodia cautelare. Il giovane è stato quindi arrestato e trasferito presso il carcere di Napoli Poggioreale. Le indagini proseguono per identificare i complici che hanno preso parte alla truffa.

La posizione dell’indagato

Si precisa che il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, l’indagato deve essere considerato innocente fino a eventuale sentenza definitiva.

IPA