Tre persone fermate dalla Polizia di frontiera presso l’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino. Una banda specializzata in furti ai danni di viaggiatori è stata scoperta e bloccata dagli investigatori, dopo una serie di colpi messi a segno nello scalo romano. L’indagine è partita dalla denuncia di un medico greco, derubato delle proprie valigie contenenti dispositivi informatici e documentazione sanitaria con dati sensibili.

Le indagini della Polizia di frontiera

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è iniziata quando un medico greco ha segnalato il furto dei suoi bagagli all’interno dell’aeroporto di Roma Fiumicino. All’interno delle valigie si trovavano non solo effetti personali, ma anche dispositivi informatici e documenti sanitari con dati sensibili. Gli agenti hanno subito avviato le indagini, analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nello scalo.

L’individuazione dell’auto sospetta

Le immagini raccolte hanno permesso agli investigatori di individuare un’auto a noleggio utilizzata dalla banda per spostarsi all’interno dell’aeroporto e per garantirsi la fuga dopo i furti. Il veicolo, dotato di sistema satellitare Gps, è stato tracciato dagli agenti, che hanno così potuto ricostruire i movimenti dei sospetti e collegarli ad altri episodi analoghi.

Altri colpi e la refurtiva recuperata

La stessa auto era stata utilizzata anche in occasione di un altro furto avvenuto in un hotel dell’aerostazione, dove due turisti statunitensi erano stati derubati di beni di valore. Grazie al monitoraggio del segnale Gps, la Polizia di frontiera è riuscita a localizzare i tre indagati in un campeggio situato nelle vicinanze dell’aeroporto di Roma Fiumicino.

Il blitz e la restituzione dei beni

Nel corso delle perquisizioni effettuate nel campeggio, gli agenti hanno recuperato tutta la refurtiva, composta da bagagli, documenti, computer, macchine fotografiche professionali, borse e orologi di lusso. Tutti i beni sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari, tra cui il medico greco e i due turisti statunitensi vittime dei furti.

La banda e il modus operandi

I tre componenti della banda, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, agivano con rapidità e precisione, scegliendo come obiettivi viaggiatori in transito nello scalo internazionale. Utilizzavano un’auto a noleggio per muoversi agilmente tra i terminal e per allontanarsi rapidamente dopo aver messo a segno i furti. Il sistema Gps installato sul veicolo si è però rivelato decisivo per la loro individuazione e il successivo fermo. L’operazione della Polizia di frontiera ha permesso di interrompere la serie di furti che aveva colpito numerosi viaggiatori nello scalo di Roma Fiumicino.

IPA