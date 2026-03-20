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Un arresto e 7 kg di cocaina sequestrati al Quadraro. Un uomo di 43 anni è stato fermato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dopo che gli agenti hanno scoperto un vero e proprio “nido” della droga all’interno di un appartamento del quartiere romano.

La scoperta e l’operazione della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata il risultato di una mirata attività di osservazione svolta dagli agenti della squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di P.S. Porta Maggiore. Gli investigatori avevano concentrato la loro attenzione su una specifica abitazione, sospettata di essere la base logistica di un traffico di droga destinato ad alimentare il mercato locale.

L’arresto del pusher e il sequestro della droga

La svolta è arrivata quando gli agenti hanno intercettato il sospettato, un uomo romano di 43 anni, mentre era alla guida di un’auto. Il suo evidente stato di agitazione ha insospettito ulteriormente i poliziotti, che hanno deciso di procedere con un controllo più approfondito. Una volta entrati nell’appartamento, gli agenti si sono trovati davanti a uno zaino contenente oltre 7 kg di cocaina, suddivisi in panetti e involucri, ciascuno marchiato con il peso della sostanza. Questo dettaglio ha suggerito l’esistenza di una filiera di distribuzione ben organizzata.

Ulteriori sequestri e indagini in corso

Oltre alla droga, la Polizia ha sequestrato anche due smartphone, ritenuti potenzialmente utili per ricostruire la rete di contatti dell’uomo e le modalità di gestione degli ordinativi, che sembrano essere impostate su un sistema di tipo “take-away”. Il sospettato è stato quindi arrestato e, su richiesta della Procura, l’Autorità giudiziaria ha convalidato l’operato degli agenti.

Le accuse e la posizione dell’indagato

L’uomo è ora gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Tuttavia, come precisato dalle autorità, le evidenze investigative si riferiscono alla fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino a un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna. Il quartiere Quadraro di Roma è da tempo al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine per la presenza di attività legate allo spaccio di sostanze stupefacenti.

IPA