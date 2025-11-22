Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Scarpe e borse per un valore complessivo di 400mila euro, che erano state rubate in due gravi furti avvenuti l’8 agosto 2025 a piazza Mignanelli, presso la boutique di Valentino e il 17 novembre presso la boutique Louis Vuitton di via Condotti sono state recuperate dai carabinieri della Stazione di Roma – San Lorenzo in Lucina e da quelli del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Centro, all’esito di diversi decreti di perquisizione, emessi dalla Procura della Repubblica di Roma. Sono una parte consistente della refurtiva dei due colpi (NPK) Fonte: carabinieri Lazio