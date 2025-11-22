Roma, furti da Valentino e Louis Vuitton: recuperata merce per 400mila euro, il video
Furti a Valentino e Louis Vuitton: recuperati dai carabinieri scarpe e borse per un valore di 400mila euro.
Scarpe e borse per un valore complessivo di 400mila euro, che erano state rubate in due gravi furti avvenuti l’8 agosto 2025 a piazza Mignanelli, presso la boutique di Valentino e il 17 novembre presso la boutique Louis Vuitton di via Condotti sono state recuperate dai carabinieri della Stazione di Roma – San Lorenzo in Lucina e da quelli del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Centro, all’esito di diversi decreti di perquisizione, emessi dalla Procura della Repubblica di Roma. Sono una parte consistente della refurtiva dei due colpi (NPK) Fonte: carabinieri Lazio
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.