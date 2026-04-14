Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e 6 chili di droga sequestrati il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato nel quartiere Monteverde. Un uomo di 34 anni, romano, è stato fermato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dopo che la droga era stata trovata nascosta tra gli ortaggi nel frigorifero della sua abitazione.

La scoperta della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta a Roma nel quartiere Monteverde, dove gli agenti del III Distretto Fidene Serpentara hanno condotto una serie di servizi di osservazione mirati. L’obiettivo era monitorare i movimenti sospetti di un uomo residente in via dei Colli Portuensi.

L’irruzione e il sequestro della droga

Gli investigatori hanno fatto irruzione nell’appartamento del sospettato, utilizzando un escamotage per sorprendere l’uomo e impedirgli di disfarsi della droga. All’interno della cucina, nascosta tra il frigorifero e i pensili, sono stati rinvenuti 6 chili di hashish. La sostanza era stata accuratamente occultata tra gli ortaggi, probabilmente per mascherarne l’odore e confonderla in caso di controlli delle forze dell’ordine.

Materiale per il confezionamento e arresto

Oltre alla droga, la Polizia ha trovato anche materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione, elementi che hanno rafforzato l’ipotesi della detenzione ai fini di spaccio. Per il trentaquattrenne sono scattate immediatamente le manette e, dopo la convalida dell’arresto da parte dell’Autorità giudiziaria, l’uomo è stato trasferito in carcere.

Le indagini e la presunzione di innocenza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini sono ancora in corso e le informazioni raccolte si riferiscono alla fase preliminare. Per l’indagato, dunque, vale il principio di presunzione di innocenza fino a un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.

IPA