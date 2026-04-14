Roma, hashish nel frigo tra gli ortaggi: arrestato 34enne a Monteverde, sequestrati 6 chili di droga
Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Roma: nascondeva 6 chili di hashish nel frigorifero per lo spaccio. Sequestrata anche attrezzatura.
È di un arresto e 6 chili di droga sequestrati il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato nel quartiere Monteverde. Un uomo di 34 anni, romano, è stato fermato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dopo che la droga era stata trovata nascosta tra gli ortaggi nel frigorifero della sua abitazione.
La scoperta della Polizia di Stato
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta a Roma nel quartiere Monteverde, dove gli agenti del III Distretto Fidene Serpentara hanno condotto una serie di servizi di osservazione mirati. L’obiettivo era monitorare i movimenti sospetti di un uomo residente in via dei Colli Portuensi.
L’irruzione e il sequestro della droga
Gli investigatori hanno fatto irruzione nell’appartamento del sospettato, utilizzando un escamotage per sorprendere l’uomo e impedirgli di disfarsi della droga. All’interno della cucina, nascosta tra il frigorifero e i pensili, sono stati rinvenuti 6 chili di hashish. La sostanza era stata accuratamente occultata tra gli ortaggi, probabilmente per mascherarne l’odore e confonderla in caso di controlli delle forze dell’ordine.
Materiale per il confezionamento e arresto
Oltre alla droga, la Polizia ha trovato anche materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione, elementi che hanno rafforzato l’ipotesi della detenzione ai fini di spaccio. Per il trentaquattrenne sono scattate immediatamente le manette e, dopo la convalida dell’arresto da parte dell’Autorità giudiziaria, l’uomo è stato trasferito in carcere.
Le indagini e la presunzione di innocenza
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini sono ancora in corso e le informazioni raccolte si riferiscono alla fase preliminare. Per l’indagato, dunque, vale il principio di presunzione di innocenza fino a un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.