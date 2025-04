Roma, hotel chiuso: crack, prostitute e ospiti fantasma tra muffa e degrado. Scatta la revoca definitiva

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la chiusura di un hotel a Roma per gravi irregolarità. Gli agenti del VI Distretto Casilino e i Carabinieri di Tor Bella Monaca hanno scoperto locali in pessime condizioni igieniche e ospiti non registrati, alcuni dei quali pregiudicati e in possesso di stupefacenti.

Scoperta di sostanze illegali

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, durante i controlli effettuati tra gennaio e aprile, sono state trovate numerose dosi di crack e cocaina all’interno della struttura, insieme a pasticche utilizzate per il taglio della droga destinata alla vendita al dettaglio.

Ospiti non registrati e attività illecite

A più riprese, le forze dell’ordine hanno sorpreso ospiti “fantasma” il cui soggiorno non era stato segnalato alle autorità. Molti di questi clienti, già con precedenti di polizia, risultavano non tracciabili. Inoltre, tra gli ospiti è stata trovata una donna che ha dichiarato di utilizzare una stanza per prostituirsi.

Revoca della licenza

Le gravi carenze strutturali e igienico-sanitarie, unite ai riscontri delle attività illecite, hanno portato il Questore di Roma a revocare la licenza dell’hotel, sancendone la chiusura definitiva a partire da oggi.

Fonte foto: IPA