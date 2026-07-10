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Fermata a Roma un’attività di spaccio gestita dal titolare di una macelleria, la cui attività è stata sospesa dai Carabinieri del NAS per gravi irregolarità amministrative e igienico-sanitarie. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato e dai militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, dopo approfonditi controlli sull’esercizio commerciale.

La macelleria come fulcro dello spaccio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi le forze dell’ordine hanno portato a termine un’importante operazione che ha permesso di smantellare un sistema di spaccio ben organizzato. L’attività illecita veniva gestita tra l’abitazione dell’indagato e la macelleria di cui era titolare. Dopo il primo intervento, sono stati avviati ulteriori accertamenti amministrativi e igienico-sanitari sull’esercizio commerciale, che hanno portato alla sospensione dell’attività da parte dei Carabinieri del NAS.

L’ispezione, condotta dagli agenti dell’VIII Distretto Tor Carbone e del IX Distretto Esposizione insieme ai militari del NAS, si è concentrata proprio sulla macelleria individuata come uno dei centri logistici dell’attività di spaccio. Le indagini hanno permesso di accertare che il locale non era solo un punto vendita di carni, ma anche un luogo strategico per la gestione delle attività illecite.

Irregolarità amministrative e documentali

Durante i controlli, sono emerse irregolarità sia dal punto di vista amministrativo che igienico-sanitario. In particolare, il titolare ha presentato soltanto la SCIA di subingresso per l’esercizio di vicinato, senza fornire la documentazione necessaria per l’attività di laboratorio di lavorazione delle carni. Sono in corso ulteriori verifiche presso il Municipio Roma VIII per stabilire se si tratti di una semplice irregolarità documentale o dell’esercizio dell’attività in assenza del titolo autorizzativo richiesto. In quest’ultimo caso, potrebbero essere adottati provvedimenti amministrativi più severi, come la richiesta di revoca dell’autorizzazione.

Gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate

Parallelamente, i controlli effettuati dal NAS hanno messo in luce una situazione preoccupante dal punto di vista igienico-sanitario. Sono state rilevate gravi carenze, tra cui la presenza di ruggine sui piani di lavoro, motori delle celle refrigeranti in condizioni di scarsa pulizia, una cella frigorifera con sporco diffuso, modalità di conservazione degli alimenti non conformi alla normativa vigente e prodotti privi della prescritta etichettatura e tracciabilità.

A seguito delle numerose violazioni riscontrate, è stata disposta la sospensione immediata dell’attività della macelleria. La riapertura sarà possibile solo dopo il completo ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e la verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni impartite dagli organi di controllo.

Prossimi sviluppi e possibili conseguenze

Le indagini e le verifiche amministrative sono ancora in corso. Se dovesse essere confermato che l’attività veniva svolta senza il titolo autorizzativo necessario, il titolare rischia ulteriori provvedimenti, tra cui la revoca definitiva dell’autorizzazione commerciale. L’operazione rappresenta un esempio di collaborazione tra diverse forze dell’ordine per contrastare non solo i reati legati allo spaccio, ma anche per tutelare la salute pubblica attraverso il controllo delle attività commerciali.

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