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È di 1.350 chilogrammi di tabacco sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalle forze dell’ordine nel quadrante sud ovest della Capitale. Un deposito, ritenuto funzionale alla lavorazione e commercializzazione illecita di tabacco, è stato individuato e posto sotto sequestro da Polizia di Stato e Guardia di Finanza.

Le indagini partite da un controllo amministrativo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento ha avuto origine da un controllo amministrativo di routine. Gli agenti del Commissariato di P.S. Spinaceto si sono recati presso un’attività di vendita ambulante di carne per verificare il rispetto delle normative vigenti. Durante questa ispezione, hanno notato un capannone adiacente all’esercizio commerciale, dove a terra erano presenti evidenti scarti di tabacco lavorato.

La scoperta degli scarti ha spinto gli operatori ad approfondire la situazione. È stata quindi richiesta la collaborazione dei militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Pomezia. L’ispezione congiunta ha permesso di individuare all’interno del capannone 9 scatoloni contenenti complessivamente 1.350 chilogrammi di tabacco non lavorato. Oltre al tabacco, sono stati rinvenuti 22 barattoli di colla liquida e altro materiale ritenuto utile al confezionamento di sigarette, elementi che fanno ipotizzare l’esistenza di un’attività di commercializzazione illecita.

Il sequestro e le indagini in corso

Durante la perquisizione, le forze dell’ordine hanno anche scoperto che parte del capannone era in fase di allestimento come alloggio di fortuna. In questi spazi erano presenti scorte alimentari, probabilmente destinate alle persone impiegate nella lavorazione del tabacco. Questo dettaglio suggerisce l’organizzazione di un’attività strutturata e continuativa, con personale presumibilmente pronto a lavorare sul posto.

Al termine delle operazioni, gli agenti della Polizia di Stato e i militari della Guardia di Finanza hanno proceduto al sequestro di 1.350 chilogrammi di tabacco non lavorato, privo di qualsiasi indicazione sulla provenienza e sulla tracciabilità. Sono stati inoltre sequestrati tutti i materiali ritenuti funzionali al confezionamento delle sigarette. L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto alla commercializzazione illecita di prodotti del tabacco, fenomeno che rappresenta un danno sia per la salute pubblica sia per l’erario.

Il ruolo delle forze dell’ordine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la collaborazione tra diversi reparti delle forze dell’ordine, in particolare tra gli agenti del Commissariato di P.S. Spinaceto e i militari della Guardia di Finanza di Pomezia. L’azione congiunta ha permesso di individuare e bloccare un importante canale di commercializzazione illecita di tabacco nella zona sud ovest della Capitale, confermando l’efficacia dei controlli incrociati e delle sinergie tra le forze impegnate sul territorio.

L’operazione si è svolta nel quadrante sud ovest della Capitale, un’area già in passato oggetto di controlli mirati contro la commercializzazione illecita di prodotti soggetti ad accise. La presenza di depositi e capannoni utilizzati per attività illegali rappresenta una delle principali criticità per le autorità locali. L’intervento di Roma conferma la necessità di mantenere alta la vigilanza su questo tipo di fenomeni.

IPA