Roma, il tesoro accumulato con attività illecite: confiscati beni per oltre 2,3 milioni di euro
Confiscati oltre 2,3 milioni di euro a un soggetto romano per reati legati a droga, armi ed estorsioni. Operazione della Guardia di Finanza.
È di oltre 2,3 milioni di euro il valore dei beni confiscati a un soggetto romano, ritenuto socialmente pericoloso, nell’ambito di un provvedimento emesso dal Tribunale di Roma. La misura, eseguita dalla Guardia di Finanza, è stata disposta per contrastare la disponibilità di ricchezze di origine illecita, maturate attraverso traffico di sostanze stupefacenti, ricettazione, estorsione e detenzione e porto illegale di armi.
Le indagini e il sequestro dei beni
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il provvedimento di confisca è stato emesso dalla Sezione specializzata Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma. L’azione si inserisce nell’ambito delle strategie di contrasto patrimoniale ai patrimoni illeciti, con la collaborazione della Procura della Repubblica e delle Fiamme Gialle.
L’attività investigativa, condotta dagli specialisti del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, ha avuto il suo culmine nel marzo 2025 con il sequestro dei beni. Le indagini hanno permesso di qualificare il destinatario della misura come soggetto abitualmente dedito alla commissione di reati gravi, tra cui traffico di sostanze stupefacenti, ricettazione, estorsione e detenzione e porto illegale di armi. Tali attività avrebbero consentito all’uomo di accumulare disponibilità finanziarie e beni non giustificati dai redditi dichiarati.
I beni oggetto di confisca
Il patrimonio sottoposto a confisca comprende 2 immobili situati nel comune di Frascati (RM), 7 terreni tra Roma e Frascati (RM), diversi autoveicoli, il patrimonio aziendale di 2 imprese di costruzione e rapporti finanziari. L’insieme di questi beni rappresenta il frutto delle attività illecite contestate al soggetto romano.
Le motivazioni e il quadro normativo
Il provvedimento di confisca si basa sugli strumenti previsti dal Codice antimafia e dalle misure di prevenzione patrimoniale. L’analisi integrata dei profili societari, finanziari e patrimoniali ha consentito agli investigatori di ricostruire l’origine e la reale disponibilità dei beni, individuando i titolari effettivi delle ricchezze e i patrimoni acquisiti con risorse di provenienza illecita. L’obiettivo dichiarato è quello di restituire tali beni alla collettività, tutelando la concorrenza, il mercato e le imprese sane del territorio.
Il ruolo delle istituzioni coinvolte
Il risultato raggiunto è frutto della collaborazione tra il Tribunale di Roma, la Procura della Repubblica e la Guardia di Finanza, impegnati costantemente nel contrasto ai patrimoni illeciti. L’azione sinergica delle istituzioni mira a colpire i soggetti che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose, rafforzando la legalità economica e la trasparenza nel tessuto imprenditoriale locale.
Il decreto di confisca è stato disposto ai sensi del d.lgs. n. 159/2011, nell’ambito di un procedimento di prevenzione che non è ancora definitivo. I destinatari del provvedimento potranno ancora avvalersi dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge, a tutela dei loro diritti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.