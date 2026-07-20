Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di oltre 2,3 milioni di euro il valore dei beni confiscati a un soggetto romano, ritenuto socialmente pericoloso, nell’ambito di un provvedimento emesso dal Tribunale di Roma. La misura, eseguita dalla Guardia di Finanza, è stata disposta per contrastare la disponibilità di ricchezze di origine illecita, maturate attraverso traffico di sostanze stupefacenti, ricettazione, estorsione e detenzione e porto illegale di armi.

Le indagini e il sequestro dei beni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il provvedimento di confisca è stato emesso dalla Sezione specializzata Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma. L’azione si inserisce nell’ambito delle strategie di contrasto patrimoniale ai patrimoni illeciti, con la collaborazione della Procura della Repubblica e delle Fiamme Gialle.

L’attività investigativa, condotta dagli specialisti del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, ha avuto il suo culmine nel marzo 2025 con il sequestro dei beni. Le indagini hanno permesso di qualificare il destinatario della misura come soggetto abitualmente dedito alla commissione di reati gravi, tra cui traffico di sostanze stupefacenti, ricettazione, estorsione e detenzione e porto illegale di armi. Tali attività avrebbero consentito all’uomo di accumulare disponibilità finanziarie e beni non giustificati dai redditi dichiarati.

I beni oggetto di confisca

Il patrimonio sottoposto a confisca comprende 2 immobili situati nel comune di Frascati (RM), 7 terreni tra Roma e Frascati (RM), diversi autoveicoli, il patrimonio aziendale di 2 imprese di costruzione e rapporti finanziari. L’insieme di questi beni rappresenta il frutto delle attività illecite contestate al soggetto romano.

Le motivazioni e il quadro normativo

Il provvedimento di confisca si basa sugli strumenti previsti dal Codice antimafia e dalle misure di prevenzione patrimoniale. L’analisi integrata dei profili societari, finanziari e patrimoniali ha consentito agli investigatori di ricostruire l’origine e la reale disponibilità dei beni, individuando i titolari effettivi delle ricchezze e i patrimoni acquisiti con risorse di provenienza illecita. L’obiettivo dichiarato è quello di restituire tali beni alla collettività, tutelando la concorrenza, il mercato e le imprese sane del territorio.

Il ruolo delle istituzioni coinvolte

Il risultato raggiunto è frutto della collaborazione tra il Tribunale di Roma, la Procura della Repubblica e la Guardia di Finanza, impegnati costantemente nel contrasto ai patrimoni illeciti. L’azione sinergica delle istituzioni mira a colpire i soggetti che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose, rafforzando la legalità economica e la trasparenza nel tessuto imprenditoriale locale.

Il decreto di confisca è stato disposto ai sensi del d.lgs. n. 159/2011, nell’ambito di un procedimento di prevenzione che non è ancora definitivo. I destinatari del provvedimento potranno ancora avvalersi dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge, a tutela dei loro diritti.

IPA