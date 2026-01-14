Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un uomo di 51 anni originario della provincia di Cosenza, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo che la Polizia di Stato ha scoperto un vero e proprio hub della droga allestito in un box auto a Centocelle, nella periferia est di Roma. L’uomo utilizzava il garage per rifornire le principali piazze di spaccio della zona.

Le indagini della Squadra Mobile

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, sono stati gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Roma a notare uno strano via vai nei pressi di un box auto a Centocelle. L’uomo, che si spostava a bordo di un vecchio SUV, è stato seguito dagli agenti per 24 ore in modo discreto, mentre faceva la spola tra il deposito e le piazze di spaccio.

Il box auto trasformato in deposito di droga

Il garage, situato a pochi passi dall’abitazione romana dell’uomo, era stato trasformato in un vero e proprio centro di smistamento della droga. Tra attrezzature tipiche di un’officina meccanica, gli agenti hanno rinvenuto sostanze stupefacenti confezionate e marchiate con etichette che richiamavano serie tv e stereotipi criminali.

Il sequestro: hashish, cocaina e armi

Durante la perquisizione, la Polizia ha trovato 120 panetti di hashish, oltre a 2 chili di cocaina. Nel box era nascosta anche una carabina completa di munizioni, priva di qualsiasi segno identificativo. Tutto il materiale, compreso il kit per il confezionamento della droga e alcune centinaia di euro in contanti, è stato sequestrato.

Perquisizione domiciliare e arresto

La perquisizione si è estesa anche all’abitazione dell’uomo, dove sono stati trovati ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente e denaro contante, di cui il sospettato non ha saputo giustificare la provenienza. L’arresto è stato immediatamente eseguito e successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria. L’uomo si trova ora in carcere, gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Centocelle e la lotta allo spaccio nella Capitale

Il quartiere di Centocelle, nella periferia est di Roma, si conferma uno dei punti caldi nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione della Polizia di Stato rappresenta un duro colpo alle attività criminali che alimentano il traffico di droga nella zona.