Si è svolta questa mattina una vasta operazione della polizia di Stato, coordinata dalla divisione anticrimine della questura di Roma, finalizzata all’esecuzione di un decreto di sequestro di prevenzione ai sensi della normativa antimafia, emesso dal tribunale di Roma su proposta avanzata congiuntamente dal procuratore – dda – e dal questore di Roma. In campo 250 uomini che stanno operando sul quartiere San Basilio e su altri comuni dell’area metropolitana. I beni oggetto di sequestro hanno un valore superiore ai 5 milioni di euro e l’operazione costituisce un colpo della polizia alla piazza di spaccio “Bar della coltellata”. Le attività interessano anche le Questure di Rieti, Latina e Frosinone.