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Blitz della polizia contro le piazze di spaccio della periferia romana. A Tor Bella Monaca, l’attività investigativa ha consentito di individuare un appartamento, apparentemente anonimo, trasformato in base operativa. Guidati dall’unità cinofila, gli agenti hanno scoperto circa 10 grammi di cocaina, rivenuti su un mobile, ed oltre 100 grammi di hashish nascosti sotto un letto, suddivisi in circa 60 dosi pronte per la vendita. La sostanza era già confezionata, organizzata per essere immessa sul mercato da un’organizzazione evidentemente stabile e strutturata. Per i tre uomini presenti nell’appartamento è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Copioni già rodati, basati sulla classica dinamica dello “scambio droga-denaro”, nella maggior parte dei casi protetti da vedette, sono stati invece neutralizzati tra il Quarticciolo e Ponte di Nona. Con interventi mirati, sono scattati arresti per altri 3 pusher.