Due uomini sono stati arrestati per rapina aggravata, furto e ricettazione dopo una serie di colpi messi a segno a Roma tra marzo 2024 e le settimane successive. I presunti responsabili, un trentunenne e un quarantaquattrenne romano, sono stati individuati e fermati dalla Polizia di Stato, che ha ricostruito la loro scia criminale grazie a indagini approfondite e all’analisi delle immagini di videosorveglianza.

Le indagini e l’arresto dei sospettati

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono partite nel marzo 2024 dopo un episodio particolarmente violento avvenuto in una gioielleria di Viale Eritrea. Gli agenti della Squadra Mobile, sotto la direzione della Procura di Roma – Dipartimento criminalità diffusa e grave, hanno raccolto elementi che hanno portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte del GIP presso il Tribunale di Roma.

Il colpo in gioielleria: dinamica e bottino

L’inchiesta ha avuto origine da una rapina in una gioielleria di Viale Eritrea. Due uomini, con il volto coperto e armati di pistola, sono entrati nel negozio grazie all’aiuto di una giovane donna che ha facilitato il loro ingresso. In pochi istanti, la situazione è degenerata: i malviventi hanno minacciato i dipendenti e spintonato la titolare, scaraventandola a terra. Il bottino, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, ha superato i centomila euro.

Il secondo colpo: l’ufficio postale di corso Francia

Poche settimane dopo, un altro episodio simile si è verificato in un ufficio postale di corso Francia. Anche in questo caso, due uomini armati e travisati hanno fatto irruzione, minacciando i dipendenti e costringendoli a consegnare il denaro presente in cassa. La fuga è avvenuta rapidamente, con un bottino di oltre mille euro.

Modus operandi: scooter rubati e targhe alterate

Le indagini hanno permesso di ricostruire il modus operandi dei sospettati: i due uomini utilizzavano scooter rubati poco prima dei reati, alteravano le targhe per rendere più difficile la loro identificazione e pianificavano le fughe nei minimi dettagli. Questo schema si è ripetuto in entrambi i colpi, rendendo complessa la loro individuazione iniziale.

L’importanza delle immagini di videosorveglianza

Un ruolo fondamentale nell’inchiesta lo hanno avuto le immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nei locali presi di mira. L’analisi dei filmati, integrata da attività tecniche di indagine, ha consentito agli investigatori di ricostruire con precisione la dinamica dei reati e di collegare i due episodi a un unico gruppo criminale. Il confronto tra le immagini e altri elementi raccolti ha permesso di stringere il cerchio intorno ai due indagati.

L’ordinanza di custodia cautelare e la presunzione di innocenza

Il quadro indiziario raccolto dagli agenti della Squadra Mobile, coordinati dai magistrati della Procura di Roma, è stato ritenuto sufficiente per l’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte del GIP presso il Tribunale ordinario di Roma. Entrambi i sospettati si trovano ora in carcere, gravemente indiziati dei reati di rapina aggravata, furto e ricettazione.

