Roma, incidente a Fiumicino con un morto, tre feriti e tre auto coinvolte: la vittima era in mezzo alla strada

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Tragico incidente stradale alle porte di Roma dove è morto un uomo, investito da un’auto, e altre tre persone sono state ferite e trasportate in ospedale in codice rosso. L’impatto mortale è avvenuto in via Coccia di Morto, tra Fiumicino e Focene. Nel sinistro sarebbero stati coinvolti tre veicoli.

Incidente stradale alle porte di Roma: c’è un morto, tre i feriti

Incidente mortale a pochi passi da Roma. Un morto e tre feriti gravi il bilancio del sinistro che si è verificato in via Coccia di Morto, tra Fiumicino e Focene nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 aprile.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata travolta mentre si trovava sulla carreggiata.

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La ricostruzione

È successo tutto poco dopo la mezzanotte, intorno alle 00:30, a metà strada tra Fiumicino e Focene, all’altezza di un supermercato Conad della zona.

Secondo le prime informazioni raccolte da Il Messaggero, l’incidente avrebbe coinvolto tre veicoli. Come segnalato alle forze dell’ordine da alcuni testimoni, la vittima sarebbe stata un pedone, travolto mentre si trovava al centro della carreggiata. L’uomo è morto sul colpo dopo l’impatto con un’auto che sopraggiungeva.

All’interno di essa – che si è poi ribaltata ed è andata a finire su almeno un’altra vettura – si trovavano tre persone, che sono state soccorse dai sanitari del 118 e portate in codice rosso all’ospedale “Grassi” di Ostia. Il guidatore potrebbe aver sterzato velocemente per evitare l’impatto con la persona che stava camminando in mezzo alla strada, non riuscendo però a non colpirla.

I soccorsi e le indagini dopo l’incidente a Fiumicino

Immediati i soccorsi dopo l’incidente stradale. Sul posto è arrivata la polizia stradale per i rilievi e i carabinieri per il supporto alla viabilità, oltre ai vigili del fuoco.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Via Coccia di Morto, a Roma, è rimasta chiusa in entrambe le direzioni e per diverse ore durante la notte, fino all’alba. La viabilità è stata completamente bloccata per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli incidentati.