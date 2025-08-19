Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e l’evacuazione di decine di persone sono il bilancio di un grave episodio avvenuto nella zona Cinecittà di Roma, dove un uomo di origini dominicane è stato fermato dalla Polizia di Stato per incendio doloso. I fatti si sono verificati tra mercoledì e giovedì scorso, quando l’uomo, già sottoposto a divieto di avvicinamento alla ex compagna e al figlio di otto mesi, ha violato le prescrizioni del giudice, minacciando la donna e appiccando il fuoco all’appartamento in cui viveva la vittima.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio ha avuto inizio quando l’uomo, ignorando le misure cautelari imposte dal tribunale, si è strappato il braccialetto elettronico dalla caviglia. Questa azione ha rappresentato la prima violazione del divieto di avvicinamento, misura adottata per tutelare la sicurezza della ex compagna e del loro bambino.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, mercoledì scorso l’uomo si è recato presso l’abitazione della ex compagna, una donna di trentatré anni di origine peruviana, nonostante il divieto di avvicinamento. La donna, preoccupata per la propria incolumità e per quella del figlio, si è barricata in casa. L’uomo ha tentato di sfondare la porta a calci, minacciando la donna di gravi conseguenze. Solo l’intervento tempestivo della Polizia, allertata dalla sala operativa della Questura dopo la richiesta di aiuto della vittima al numero unico di emergenza 112, ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. Tuttavia, l’uomo è riuscito a fuggire prima dell’arrivo degli agenti.

L’incendio e l’evacuazione del palazzo

Alle prime luci dell’alba di giovedì, l’uomo è tornato presso l’appartamento della ex compagna. In quel momento, la donna e il bambino si trovavano a casa di un’amica, dove avevano trovato rifugio per la notte. Approfittando dell’assenza della vittima, l’uomo ha appiccato il fuoco all’appartamento, provocando un incendio che ha reso necessaria l’evacuazione dell’intero stabile in via Pietro Marchisio, abitato da decine di persone. L’intervento dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine ha permesso di mettere in salvo tutti i residenti e di contenere i danni, evitando conseguenze ancora più gravi.

Le indagini della Polizia

Le indagini sono state condotte dagli uomini della Squadra Mobile e dagli agenti del Commissariato Romanina. Gli investigatori hanno subito collegato l’incendio all’appartamento della donna, che il giorno precedente aveva sporto denuncia per minacce subite. Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza dello stabile, la Polizia ha potuto ricostruire i movimenti dell’uomo, ripreso mentre lasciava l’edificio poco prima che le fiamme si propagassero nell’appartamento della ex compagna.

L’arresto e il tentativo di fuga

Poco dopo l’incendio, gli agenti hanno rintracciato il sospettato nei pressi di Piazza Mancini. L’uomo indossava ancora gli stessi abiti immortalati dalle telecamere di sorveglianza. Nel tentativo di eludere l’arresto, ha fornito una falsa identità agli investigatori, ma è stato comunque riconosciuto e fermato. Nei suoi confronti è stato disposto il fermo di indiziato di delitto per incendio doloso, misura poi convalidata dall’Autorità Giudiziaria, che ha aggravato la precedente misura cautelare disponendo la custodia cautelare in carcere.

